Le parti de droite AfD maintient son avance sur la CDU avant les élections

Actuellement, la gauche, dirigée par le ministre-président Bodo Ramelow, gouverne dans une coalition minoritaire avec le SPD et les Verts. Cependant, leur soutien a diminué d'un point, les plaçant à 13 %. À l'inverse, l'alliance jusqu'ici non représentée, le Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), a connu une hausse d'un point, la plaçant à 18 %. Le SPD reste stable à six pour cent.

Les Verts, actuellement à quatre pour cent, sont au bord de ne pas être représentés au Parlement d'État d'Erfurt. Les autres partis ont ensemble sept pour cent, en hausse d'un point, dont le FDP, qui est peu probable de parvenir à entrer au Parlement d'État. Une coalition viable entre la CDU, le BSW et le SPD est à la fois mathématiquement et politiquement plausible. Les autres majorités sont considérées comme improbables.

Du lundi au jeudi, 1859 électeurs potentiels en Thuringe ont été interrogés. Selon la Forschungsgruppe Wahlen, 29 % d'entre eux sont encore indécis quant à leur vote pour dimanche.

Malgré ses chances de victoire quasi nulles, 39 % préfèrent toujours Ramelow comme futur ministre-président. 21 % préfèrent Voigt, tandis que 15 % soutiennent le candidat principal de l'AfD, Björn Höcke, pour le poste.

L'élection au Landtag approche, et la CDU, le BSW et le SPD envisagent de former une coalition, rendant une telle scénario à la fois mathématiquement et politiquement plausible. Cependant, si les tendances actuelles se poursuivent, les Verts pourraient ne pas obtenir assez de voix pour être représentés au Landtag.

