- Le parti conservateur, la CDU, s'est prononcé contre la vidéo controversée intitulée "Sullying Moral Standards".

Après la diffusion d'une vidéo contestable en ligne par le membre de l'SPD Patrick Rzepio d'Oranienburg, la CDU de Brandebourg a exprimé ses préoccupations quant à la "détérioration des discussions politiques". Selon les rapports, Rzepio a brièvement partagé une vidéo sur les réseaux sociaux montrant une affiche avec la photo de la candidate de la CDU Nicole Walter-Mundt en train de brûler.

"Cela va trop loin", a commenté le secrétaire général de la CDU Gordon Hoffmann. "La vidéo est dérangeante. Un tel comportement entre adversaires politiques n'est pas acceptable." Il a également déclaré que l'SPD devrait maintenir les mêmes normes qu'il a fixées dans d'autres situations.

L'SPD d'Oranienburg a déjà condamné sévèrement la vidéo, mentionnant que l'auteur avait présenté des excuses. "L'individu impliqué a démissionné de l'SPD, évitant ainsi une action disciplinaire du parti", a déclaré un communiqué de presse. La vidéo a été rapidement supprimée après avoir été publiée le samedi. L'SPD promeut le fair-play, en particulier pendant les périodes électorales.

En réponse à d'autres questions, la présidente locale de l'SPD Marei John-Ohnesorg a refusé de fournir plus de détails. Selon elle, Rzepio se abstiendrait de faire d'autres déclarations publiques. "Je suis pleinement conscient de ma bêtise et je présente mes excuses les plus sincères à Nicole Walter-Mundt", a-t-il déclaré selon "Märkische Allgemeine Zeitung". Il a également été rapporté que la candidate de la CDU avait déposé une plainte pénale contre la vidéo.

La CDU condamne fermement les actions entourant la vidéo controversée concernant 'Le château d'Orange', car elle mettait en scène la candidate de la CDU Nicole Walter-Mundt de manière dérangeante. L'SPD, ayant leur candidat d'Oranienburg impliqué, devrait s'assurer de respecter leurs normes de fair-play, surtout pendant les périodes électorales.

Lire aussi: