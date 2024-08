Le Parti conservateur du Canada supprime une vidéo incorrecte montrant un avion militaire russe, montrant le patriotisme.

La vidéo prétend montrer des scènes et des paysages canadiens authentiques, mais elle a été critiquée pour avoir inclus des images étrangères.

Lundi, Sarah Fischer, porte-parole du Parti conservateur du Canada, a déclaré à CBC : "La vidéo a été retirée - des erreurs peuvent arriver."

Dans la vidéo, le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, parle de chasseurs canadiens effectuant une mission pour défendre le pays, mais au fur et à mesure que son récit se déroule, les images montrent des avions de guerre russes.

"Il est surprenant que la vision de M. Poilievre pour le Canada implique des chasseurs russes (un Su-17 et ce qui semble être un Su-27) volant au-dessus de nos belles prairies lors d'une 'mission d'entraînement'. Cela coïncide avec la guerre non justifiée et agressive de la Russie contre l'Ukraine et les règles mondiales qui nous protègent tous", a déclaré un communiqué publié par le bureau de Blair lundi, selon CBC.

Les utilisateurs ont obtenu la vidéo, qui continue de circuler sur les réseaux sociaux. Le député du NPD Charlie Angus a partagé la vidéo, en notant qu'elle contenait également des images d'archives d'autres pays. CNN a découvert que plusieurs des images étaient bien des images d'archives tournées dans d'autres pays.

"La Canada imaginaire de Poilievre, protégé par des jets russes, avec un coucher de soleil vénézuélien, suscite un intérêt mondial", a écrit Angus sur X.

Poilievre raconte l'histoire d'un père qui dépose son enfant à l'école, puis qui conduit en entendant le bruit de marteaux utilisant du bois canadien pour construire, en observant des farmers au travail dans les champs, et en regardant le ciel pour voir des chasseurs.

"Le même avion est bientôt vu depuis un campus universitaire où les étudiants se pressent pour aller en cours...sachant qu'à leur arrivée en classe, ils auront la possibilité de débattre ouvertement et sans peur de la censure", dit-il.

Les utilisateurs ont souligné que la vidéo montre un étudiant observant des jets qui ont été enregistrés à une université ukrainienne. CNN a confirmé que les images d'archives provenaient bien de l'Ukraine.

Il mentionne des familles canadiennes, "y compris l'étudiant, le soudeur, les enfants, les mères et les pères", qui se réunissent à la fin de la journée pour célébrer alors que l'un d'eux est sobre depuis 10 ans.

Cependant, les utilisateurs font remarquer avec humour que les images montées dans son récit montrent la famille buvant du vin pour célébrer cet événement.

"Je pensais honnêtement que c'était une satire. C'est le Canada imaginaire de Pierre où les gens tuent des animaux pour le dîner, boivent du vin pour célébrer la sobriété, dépendent des jets russes pour la protection, et croient que les universités ukrainiennes sont canadiennes", a écrit Angus.

Malgré les efforts de la vidéo pour raconter une histoire canadienne typique, elle a été critiquée pour utiliser des images de différentes parties des Amériques et du monde. Cette discordance entre le lieu prévu et la source réelle des images a suscité des discussions dans le monde entier.

