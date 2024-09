- Le Parti conservateur britannique est à la recherche d'un nouveau chef de parti, alors que cinq candidats se présentent à la mêlée.

** exactly deux mois après leur défaite humiliante au Royaume-Uni, les Tories sont désormais à la recherche d'un nouveau leader pour remplacer Rishi Sunak, qui a démissionné suite à leur piètre performance lors des élections du 4 juillet. Lors du premier tour de vote parmi les membres du Parlement, Priti Patel, une connue pour ses positions dures et ancienne secrétaire d'État à l'Intérieur, a obtenu le moins de voix et a été éliminée, laissant cinq candidats en lice.**

C'est Robert Jenrick, un défenseur des politiques migratoires dures et ancien secrétaire d'État à l'Intérieur, qui mène le classement, avec 28 voix sur 121. À 42 ans, il plaide pour que le Royaume-Uni se retire de la Convention européenne des droits de l'homme afin d'adopter une position plus ferme sur l'immigration clandestine.

Le Parti conservateur a connu son pire résultat électoral en décennies lors du 4 juillet, ce qui a poussé Sunak à démissionner en tant que leader du parti. Le Parti travailliste, sous la direction du nouveau Premier ministre Keir Starmer, est maintenant au pouvoir, marquant un changement significatif dans la gouvernance du Royaume-Uni après 14 ans de règne conservateur.

Candidats restants

Kemi Badenoch, une autre conservatrice de droite et favorite des sondages du parti, est arrivée deuxième avec 22 voix. Elle est suivie de près par James Cleverly, un modéré et ancien secrétaire d'État à l'Intérieur. Tom Tugendhat, qui a servi en tant que secrétaire d'État à la Sécurité sous Sunak, et Mel Stride, qui a récemment été secrétaire d'État au Travail et aux Pensions, sont également considérés comme des candidats modérés.

Glissement vers la droite prévu

Malgré la perte de nombreux électeurs des Tories au profit des Démocrates libéraux dans leurs bastions traditionnels du sud de l'Angleterre, les experts prévoient que le parti penchera encore plus à droite, influencé par le succès du parti populiste de droite Reform UK, qui est entré au Parlement pour la première fois avec 5 membres lors des élections du 4 juillet. Nigel Farage, leader de Reform UK et acteur clé du Brexit, a joué un rôle important dans la promotion du Brexit.

Nouveau leader à choisir début novembre

Les 121 membres du Parlement conservateur vont maintenant participer à un processus de vote sur plusieurs semaines avec plusieurs tours jusqu'à ce qu'il ne reste que deux candidats. Les membres du parti choisiront ensuite celui qui dirigera le parti, et les résultats sont attendus pour le 2 novembre.

Les Tories ont connu de nombreux scandales et changements de leadership fréquents pendant leur mandat de 14 ans, Sunak becoming the 6th Prime Minister since 2010.

Le Royaume-Uni est actuellement dirigé par le Premier ministre Keir Starmer et son Parti travailliste, marquant un changement de gouvernance suite au pire résultat électoral des Tories en décennies le 4 juillet. Les Tories, dirigés par le Parti conservateur, sont désormais à la recherche d'un nouveau leader pour remplacer Rishi Sunak, avec Robert Jenrick, un connu pour ses positions dures sur l'immigration, en tête.

