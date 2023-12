Le parti au pouvoir au Japon touché par un scandale concernant des fonds politiques non documentés

Deux des factions les plus influentes du PLD, qui a été au pouvoir presque sans interruption depuis sa fondation en 1955, ont été accusées de ne pas avoir déclaré correctement leurs revenus et leurs dépenses et, dans certains cas, d'avoir acheminé des fonds politiques vers des législateurs sous forme de pots-de-vin.

Mardi, les procureurs de Tokyo ont envoyé plus d'une douzaine d'enquêteurs pour perquisitionner les bureaux des factions Abe et Nikai du parti.

La faction Abe, précédemment dirigée par l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, est soupçonnée d'avoir omis de déclarer jusqu'à 500 millions de yens (3,5 millions de dollars) sur cinq ans, selon le radiodiffuseur public NHK.

La faction Nikai aurait omis de déclarer des dons de plus de 100 millions de yens (690 000 dollars).

Ces manquements pourraient constituer une infraction à la loi sur le contrôle des fonds politiques du pays, selon la NHK.

Citant des sources, la chaîne nationale a déclaré que les deux factions auraient versé des pots-de-vin à certains de leurs membres législateurs à partir du produit de ventes de collectes de fonds qui n'ont pas été correctement enregistrées.

Le secrétaire général du cabinet, Yoshimasa Hayashi, a déclaré lors d'une récente conférence de presse que le premier ministre, Fumio Kishida, "prendrait les mesures nécessaires" pour garantir l'obligation de rendre des comptes.

"Le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour traiter les questions de politique intérieure et étrangère et produire des résultats un par un, de sorte qu'il n'y ait pas de retard dans la politique nationale", a-t-il déclaré.

Pour tenter de limiter les dégâts, M. Kishida a remplacé quatre ministres, mais les derniers sondages indiquent que cette mesure n'a guère contribué à restaurer le soutien de l'opinion publique.

Une enquête réalisée par le journal Mainichi Shimbun a révélé que le taux de désapprobation à l'égard du gouvernement s'élevait à 79 %, soit le taux le plus élevé depuis le début de ce sondage mensuel en 1947.

D'autres sondages ont dressé un tableau similaire.

"Selon les données de la NHK, le taux d'approbation de l'administration Kishida a fortement chuté à 23 %, marquant le niveau le plus bas depuis 2012", a déclaré le professeur Masaru Nishikawa de l'Université Tsuda à Tokyo. "Ce scandale est susceptible d'avoir un impact significatif sur le cabinet".

Alors que le Japon se classe 18e sur 180 pays dans l'indice de perception de la corruption 2022 de Transparency International, les scandales financiers impliquant des membres du gouvernement ne sont pas rares dans le pays. Un autre scandale très médiatisé, qui a jeté une ombre sur la gouvernance du pays à la fin des années 1980, impliquait des politiciens recevant des actions et des faveurs de la part de la filiale d'une société de ressources humaines.

Néanmoins, ce scandale particulier "semble se distinguer par les sommes d'argent en jeu et par le fait que les pots-de-vin semblent avoir été si systématiques et routiniers", selon le professeur adjoint Paul Nadeau, spécialiste de la politique japonaise au campus de Tokyo de l'université Temple.

L'affaire se distingue également, selon lui, par le fait que les fonctionnaires impliqués n'étaient pas de simples députés d'arrière-ban ou des acteurs mineurs, mais de grands noms qui auraient pu, à un moment donné, sembler destinés à la plus haute fonction.

Toutefois, M. Nadeau a laissé entendre qu'il était trop tôt pour évaluer l'impact du scandale sur le PLD, rappelant le succès limité des partis d'opposition au fil des ans. Le PLD a gouverné sans interruption, à l'exception de deux courtes périodes, de 1993 à 1994 et de 2009 à 2012.

"Le public semble réagir avec une colère résignée, manifestement mécontent du scandale mais n'attendant ni n'espérant beaucoup mieux de sa classe politique, et peu optimiste quant à la possibilité qu'une alternative puisse constituer une amélioration", a-t-il déclaré.

