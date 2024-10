Le parti AfD se dissocie de son député Dornau

Le député AfD de Saxe, Jörg Dornau, est sous surveillance pour avoir utilisé des travailleurs forcés dans sa ferme d'oignons en Biélorussie. Même son propre parti condamne cet acte et menace de conséquences.

L'AfD exprime sa distance des activités suspectées de son député, Jörg Dornau, et menace également de sanctions. Un porte-parole de l'association fédérale AfD a informé Die Zeit en déclarant : "Si les accusations contre le député d'État de Saxe, Monsieur Dornau, concernant sa société biélorusse sont confirmées, l'AfD se désolidarise sans équivoque de ces pratiques commerciales et considérera des mesures disciplinaires appropriées."

Dornau est accusé d'employer des prisonniers politiques dans sa ferme d'oignons "Zybulka-Bel" en Biélorussie. La police escorte les accusés jusqu'au champ où ils travaillent dans des conditions difficiles toute la journée sans protection adéquate. L'un des individus arbitrairement détenus a révélé ces informations lors d'une conversation avec ntv et RTL.

"Nous n'avons pas reçu de repas pendant les heures de travail. Le matin, il y avait le petit déjeuner en prison, et le prochain repas n'était que le soir", a détaillé Sergei Charniak. "Nous triions les oignons par taille et portions les seaux à un camion qui les collectait." Théoriquement, le Biélorusse était payé cinq euros par jour. Cependant, la déduction pour les frais de nourriture le laissait sans rien, et le reste ne lui a jamais été payé, Charniak, qui réside actuellement en sécurité en Pologne.

La position de Charniak : "Dornau était au courant"

Charniak se souvient avoir vu un "grand Allemand costaud, chauve" sur le champ en février. Il a identifié le député d'État lorsque ntv a montré ses photographies. Pour le condamné, il est évident que le député d'État devrait savoir qui travaille sur son champ : "Comment pourrait-il ne pas savoir ? Sa société a un accord avec la police. Ils nous transportaient, les travailleurs, là-bas. Bien sûr, il savait", a-t-il déclaré il y a quelques jours.

Rico Gebhardt de Die Linke a commenté dans le parlement d'État : "Personne ne peut simplement se rendre dans la dictature de la Biélorussie et y monter une entreprise agricole, sans parler de quelqu'un venant d'Allemagne." Dornau aurait eu des contacts qui lui ont permis de le faire, comme en témoigne la recherche de ntv : Vers la fin septembre 2020, Dornau a rencontré le gouverneur biélorusse Vladimir Karanik. Quelques jours plus tard, il a enregistré la société "Zybulka-Bel". Il n'a pas déclaré son implication au parlement d'État de Saxe, ce qui lui a valu une amende de 20 862 euros récemment. Dornau n'a

