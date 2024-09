- Le parti AfD du Brandebourg envisage l'effondrement potentiel du pare-feu.

AfD Anticipe la Chute des Barrières Après une Victoire Électorale

Selon le chef de groupe parlementaire de Brandebourg et candidat principal de l'AfD, Hans-Christoph Berndt, l'opposition aux autres partis de l'AfD s'affaiblira progressivement si elle remporte les élections régionales. Il a déclaré : "Si nous devenons la force dominante et si Dietmar Woidke (SPD) démissionne comme il l'a annoncé, une réaction en chaîne sera enclenchée qui ne peut être arrêtée." Bien que cela soit plausible que le SPD et les autres partis récupèrent des majorités significatives contre l'AfD à l'automne, Berndt croit que les alliances ne tiendront pas cinq ans en raison des conflits internes croissants.

Berndt Met en Évidence les Similarités Entre l'AfD et la CDU

Berndt a mis en avant l'accord entre l'AfD et la CDU sur divers sujets politiques. Il a déclaré : "Il y a une alignement substantiel dans nos déclarations programmatiques." De plus, il a fait référence aux difficultés potentielles pour les partis de la "feu de signalisation" et le parti de la gauche de devenir des faiseurs de majorité pour les partis établis lors des prochaines élections fédérales, ce qui entraînerait la dissolution rapide des alliances anti-AfD.

CDU Refuse une Coalition avec l'AfD et la Gauche

Avec les élections régionales de Brandebourg prévues pour le 22 septembre, les derniers sondages placent l'AfD (classée par l'office de protection constitutionnelle de l'État comme une menace d'extrême droite) en tête, suivie du SPD et de la CDU. Ces partis ont traditionnellement évité de collaborer avec l'AfD. Dietmar Woidke (SPD) a laissé entendre son intention de quitter la politique si le SPD ne remporte pas les élections.

Jan Redmann, chef de groupe parlementaire et régional de la CDU, a réaffirmé après les sondages en Saxe et en Thuringe que la CDU respecterait son interdiction de longue date de conclure des accords de coalition avec la gauche et l'AfD, en déclarant : "La résolution sur l'AfD et la gauche tient toujours."

La Gauche Interroge la Distance de la CDU

Sebastian Walter, candidat principal du parti de la gauche, croit que la distance de la CDU par rapport au parti de la gauche ne peut être maintenue à long terme. Il a commenté : "S'ils veulent vraiment maintenir la stabilité et poursuivre la politique, ils ne peuvent pas maintenir cette position." En notant les négociations de coalition en Thuringe après les élections, Walter a souligné la coopération constructive entre les deux partis sur plusieurs sujets, notamment les amendements constitutionnels et divers sujets de contenu, au cours des cinq dernières années.

Redmann, familier avec la gauche de Brandebourg, croit qu'il n'y a aucune justification pour s'éloigner considérablement d'elle dans le cas de Brandebourg.

En prévision d'un succès électoral, Berndt a suggéré que l'AfD pourrait avoir besoin d'une solide barrière de protection contre les éventuelles réactions des opposants. En effet, comme l'a expliqué Berndt plus loin, la montée de l'AfD pourrait entraîner un changement d'alliances, ce qui rendrait crucial de sécuriser leur position politique.

Lire aussi: