- Le parquet: Les enquêtes contre les députés sont en cours

Après la levée de l'immunité d'un député de la gauche, des investigations sont en cours au parquet en raison de soupçons d'acquisition et de détention de pornographie enfantine. "Des preuves ont été sécurisées", a déclaré le porte-parole du parquet d'Erfurt sur demande. L'enquête a été ouverte immédiatement après la levée de l'immunité par le comité parlementaire compétent mardi.

Selon le parquet, cinq mandats de perquisition ont été délivrés contre le député suspect. Deux pièces dans le parlement régional, sa résidence et deux bureaux de circonscription ont été perquisitionnés par la police. Les preuves sécurisées consistent en ordinateurs et autres supports de données, qui sont actuellement évalués. Les soupçons portent à la fois sur l'acquisition et la détention de matériel pornographique enfantin.

La gauche soutient les investigations

L'affaire éclate alors que la campagne électorale bat son plein - les élections pour un nouveau parlement régional en Thuringe auront lieu le 1er septembre. La direction de la gauche de Thuringe a réagi choquée et consternée aux allégations. "Jusqu'à clarification, le député concerné devrait se démettre de tous les postes et fonctions", a écrit le ministre-président Bodo Ramelow sur la plateforme X. Si les allégations sont avérées, il attend des conséquences graves. "Il faut clarifier rapidement, en profondeur et de manière cohérente." Le chef du groupe parlementaire de la gauche, Steffen Dittes, a apporté son entier soutien à la police et au parquet.

La gauche a exprimé son entier soutien aux investigations en cours par le parquet. Les perquisitions menées par la police, autorisées par cinq mandats de perquisition du parquet, ont permis de saisir des ordinateurs et d'autres supports de données pour une évaluation ultérieure.

