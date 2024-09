Le Parlement thuringien devrait être pleinement opérationnel.

Jeudi, le Parlement de Thuringe tiendra sa première réunion constitutive. Un potentiel litige pourrait surgir, que le chef d'État du CDU Mario Voigt souhaite éviter, comme il l'a déclaré mardi soir lors de l'émission de ZDF "Markus Lanz".

Suite aux élections du 1er septembre, l'Alliance pour l'Allemagne (AfD) détient le plus grand nombre de sièges au Parlement de Thuringe. Cela pourrait entraîner des négociations complexes lors de la réunion constitutive jeudi. Voigt, ainsi que d'autres partis démocratiques, ont des plans pour éviter cette situation. Il a partagé sa stratégie lors de l'émission de ZDF "Markus Lanz".

Lors de la première réunion du Parlement de l'État, un nouveau ensemble de règles sera adopté à la suite de l'adresse d'ouverture du membre le plus ancien. Ces réglementations seront applicables pendant la nouvelle période législative jusqu'aux élections suivantes. En général, la faction la plus forte a le droit de désigner le président du Parlement de l'État, qui sera ensuite élu par les membres. Étant donné que l'AfD est la faction la plus importante, il est probable qu'elle propose son président d'État Björn Höcke pour ce poste crucial. Cependant, les groupes parlementaires avaient précédemment convenu de modifier les règles de procédure, stipulant que le président du Parlement de l'État doit provenir du Parlement lui-même. Cela laisserait tout de même la position de vice-président à l'AfD.

"Une nouvelle éthique politique"

Voigt explique pourquoi il s'oppose à ce qu'un politique de l'AfD devienne président du Parlement de l'État : "Vous seriez à l'aise avec un parti ayant des liens avec les services de renseignement assumant la présidence dans un Parlement allemand, responsable de l'interprétation de la Constitution, de la démocratie parlementaire, du maintien de l'ordre dans la chambre et de la décision d'inviter des invités d'État et de ne pas en inviter d'autres ? On ne doit pas sous-estimer les motivations de l'AfD sous la direction de Björn Höcke dans ce scénario."

Cependant, il est important de noter que le président du Parlement de l'État n'agit pas seul, mais en collaboration avec l'ensemble du conseil, dont le président est le président du Parlement de l'État. Voigt souligne que le président serait informé du travail des commissions de contrôle parlementaire. "Pour être franc : l'AfD est sous surveillance des services de renseignement, et le président pourrait, en substance, avoir un aperçu des observations des services de renseignement sur l'AfD."

Malgré cela, Voigt s'oppose à l'exclusion de l'AfD. Le politique du CDU déclare : "Cela nécessite une nouvelle éthique politique également dans les relations parlementaires. Pour moi, la philosophie est : nous nous engageons avec tous les citoyens, mais nous ne gouvernons pas avec tout le monde." Une nouvelle éthique politique au Parlement devrait également inclure de ne pas exclure l'AfD des postes de président de comité. Il faut trouver une nouvelle méthode de partenariat. "Essayons au moins de traiter cette question avec le sérieux qui convient."

Les négociations de coalition en Thuringe commencent

Au cours des dernières semaines, Voigt a été en contact avec le SPD et le BSW. Ils ont découvert de nombreuses perspectives communes. Bien que le BSW plaide pour mettre fin à la guerre en Ukraine, qui n'est pas de la compétence du gouvernement de l'État, il y a des différences d'opinion. Cependant, Voigt met en évidence : "Lorsque vous interagissez avec le public, les gens dans la rue vous abordent et expriment le besoin d'un Parlement fonctionnel et d'un gouvernement stable." Établir un gouvernement stable sans majorité au Parlement de l'État, le politique du CDU laisse cela en suspens.

Cependant, il y a des objectifs communs entre le CDU, le SPD et le BSW en matière d'éducation et de politique économique. En matière de politique éducative, tous les trois partis visent à réduire l'absentéisme dans les écoles de Thuringe. De même, en matière de politique économique, tous les trois partis soutiennent la création de nouvelles entreprises industrielles en Thuringe. Par conséquent, Voigt a maintenant annoncé des pourparlers exploratoires. Ceux-ci sont généralement initiés dans des scenarios où plusieurs combinaisons de coalition sont à considérer. Cependant, les déclarations d'incompatibilité de son parti ont éliminé cette option pour lui. La seule majorité stable serait avec le Parti de gauche, mais Voigt s'oppose à une telle alliance. Il ne peut donc espérer que quelques dissidents parmi les partis d'opposition lors de l'élection du ministre-président.

Personne ne veut penser pour l'instant au prochain potentiel scandale : Voigt pourrait obtenir le poste de ministre-président avec les votes de l'AfD - peut-être même de toute la faction. Ce ne serait pas la première fois en Thuringe.

Le CDU, dirigé par Mario Voigt, cherche activement à empêcher l'Alliance pour l'Allemagne (AfD) d'avoir une influence significative dans le rôle du président du Parlement de l'État, invoquant des préoccupations concernant les liens et les motivations de l'AfD.

Face aux négociations complexes attendues lors de la réunion constitutive, Voigt plaide pour une nouvelle éthique politique au Parlement, suggérant l'engagement avec tous les citoyens, mais pas nécessairement le gouvernement avec tous les partis.

