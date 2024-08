Le Parlement thaïlandais vote pour que Paetongtarn Shinawatra soit le prochain Premier ministre

Le parlement de Thaïlande a voté vendredi en faveur de Paetongtarn Shinawatra pour être le prochain Premier ministre du pays, poussant un autre membre de la dinastia politique la plus célèbre et la plus divisive du royaume à prendre la tête de lج然后国