Le Parlement régional de Catalogne élit un nouveau président

En Catalogne, le Parlement régional doit se réunir jeudi pour élire un nouveau président de la région espagnole. Le candidat en tête est Salvador Illa, ancien ministre de la Santé et chef socialiste. Avant la séance à Barcelone, le parti Juntos per Catalunya (JxCat) a organisé un événement de bienvenue pour leur ancien leader et ex-président de la région Carles Puigdemont à l'extérieur du bâtiment parlementaire.

Puigdemont, qui vit en exil en Belgique, a annoncé son retour en Espagne mercredi, malgré la menace d'arrestation. Bien que la Cour suprême espagnole ait abandonné les charges de "terrorisme" contre l'advocateur de l'indépendance en début de juillet en raison d'erreurs procédurales, une tentative de sécession a échoué en 2017.

Cependant, la justice espagnole poursuit Puigdemont pour détournement de fonds et la charge de sédition.

La décision du Parlement régional de se réunir jeudi est importante car elle permet à Puigdemont, malgré les charges qui pèsent contre lui, d'assister à la séance à Barcelone. Malgré la poursuite de Puigdemont par l'Espagne pour détournement de fonds et sédition, l'ancien président de Catalogne est attendu à l'événement organisé par Juntos per Catalunya à l'extérieur du bâtiment parlementaire.

Lire aussi: