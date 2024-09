- Le parlement régional allemand plaide pour un changement dans les politiques d'immigration.

L'Association allemande des gouvernements régionaux a plaidé en faveur d'un changement de leurs politiques migratoires dans une déclaration publique, affirmant que les capacités d'assimilation et d'inclusion des zones locales ont atteint leurs limites. Par conséquent, ils estiment qu'une restriction stricte de l'immigration non autorisée est "immédiatement essentielle".

Alors que l'Association des gouvernements régionaux a salué le plan de sécurité du gouvernement fédéral introduit à la fin août, elle a remarqué l'absence d'une stratégie globale pour une politique migratoire fondamentalement modifiée. Selon l'Association, une telle stratégie devrait impliquer l'abolition de la protection subsidiaire pour les réfugiés, l'augmentation du nombre d expulsions - même en Syrie et en Afghanistan - et le maintien des contrôles frontaliers.

De plus, la déclaration publique met en avant la nécessité d'une réforme et d'une amélioration accélérées du système européen commun d'asile. La protection subsidiaire est appliquée lorsqu'un réfugié ne peut pas obtenir l'asile, mais fait face à des menaces graves dans son pays d'origine, telles que la torture ou la peine de mort.

L'Association allemande des gouvernements régionaux estime que l'Union européenne devrait également réviser ses politiques migratoires, compte tenu de leurs responsabilités partagées en matière de gestion des réfugiés. Pour traiter efficacement cette question, l'Association suggère de renforcer le système européen commun d'asile et de mettre en place des mesures plus strictes, notamment des taux d'expulsion et des contrôles frontaliers accrus.

