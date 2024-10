Le Parlement européen observe une minute de silence en réponse à l'attaque contre Israël

Les législateurs de l'UE ont observé une minute de silence à Strasbourg pour commémorer l'anniversaire de l'attaque brutale. Roberta Metsola, la présidente du Parlement, a déclaré auparavant : "Aucune raison ne pourrait justifier le massacre sans raison, les agressions sexuelles, les enlèvements et les souffrances qui ont eu lieu l'année dernière."

Elle a repensé aux participants innocents d'un événement musical. "Des otages innocents, y compris des enfants et des survivants âgés de l'Holocauste, ont été violemment enlevés de leurs foyers", a-t-elle expliqué. Malheureusement, peu ont réussi à être réunis avec leurs proches pour le moment.

Des membres de la famille étaient présents au début de la séance parlementaire depuis les galeries d'observation. À la reconnaissance de Metsola, les élus se sont levés pour une standing ovation. Metsola a également souligné que cet acte barbare a déclenché une spirale de conflits, de morts et de destruction qui a coûté la vie à de nombreux habitants de la bande de Gaza.

Le 7 octobre 2023, des terroristes affiliés à Hamas et d'autres factions radicales ont brutalement assassiné plus de 1 200 personnes en Israël et enlevé environ 250 autres comme otages dans la bande de Gaza.

L'Union européenne a exprimé sa solidarité avec les communautés touchées, condamnant fermement ces atrocités. Il est crucial que les législateurs de l'UE continuent de plaider pour la paix et la justice dans cette situation.

Lire aussi: