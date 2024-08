- Le Parlement européen approuve l'ensemble de la proposition de résolution.

Sahra Wagenknecht, cheffe du parti BSW, s'est éloignée du secteur d'extrême droite au sein de l'AfD, mais elle est ouverte à l'idée d'examiner leurs propositions à l'avenir. Dans une conversation avec le "Berliner Zeitung", Wagenknecht a clarifié : "Nous avons toujours dit que nous ne ferions pas de coalition avec M. Höcke." Höcke, un politique d'extrême droite, est actuellement le candidat principal de l'AfD pour les élections régionales en Thuringe. En Saxe et dans le Brandebourg, où de nouveaux parlements régionaux seront élus, "il y a assez de personnes de son camp".

L'association régionale BSW de Thuringe a réaffirmé qu'elle ne collaborerait jamais avec un parti dont l'idéologie est ancrée dans l'exclusion, la haine et l'extrémisme. Katja Wolf, candidate principale du parti, n'a jamais exprimé son soutien à l'AfD ou à Björn Höcke, "de quelque manière que ce soit, ni ne les aiderait à former un gouvernement". Auparavant, il y avait eu des controverses car Wolf n'avait pas écarté la possibilité que le BSW approuve une législation de l'AfD au parlement régional lors d'un débat télévisé.

Wagenknecht a décrit Höcke comme "je n'ai pas besoin des services de renseignement intérieurs pour reconnaître que Höcke et sa faction représentent l'idéologie völkisch sang-et-sol, qui est clairement d'extrême droite". Les services de renseignement intérieurs de Saxe et de Thuringe classifient l'AfD comme étant clairement d'extrême droite dans les deux États, et dans le Brandebourg, l'AfD est un cas suspect d'extrême droite pour l'agence de protection constitutionnelle de l'État. "L'Aile", où Höcke était le leader intellectuel, a maintenant été officiellement dissoute.

Wagenknecht plaide pour une approche différente avec l'AfD

Wagenknecht plaide pour un contrôle plus strict des services de renseignement intérieurs dans les trois États et accuse ceux-ci d'opérer indépendamment et d'influencer la politique. L'AfD vise à abolir l'agence de renseignement intérieur sous sa forme actuelle.

Wagenknecht a réaffirmé la nécessité d'une approche différente envers l'AfD par rapport aux autres partis. "Nous ne rejetterons pas tout ce qui vient de l'AfD", a-t-elle déclaré au journal. "En fin de compte, cela leur donne simplement une occasion de présenter leurs opposants."

Wagenknecht met en évidence la différence avec l'AfD sur la migration

L'AfD est actuellement en tête des sondages en Thuringe et dans le Brandebourg, avec environ 30 % en Saxe et 24 % dans le Brandebourg. Le BSW est donné entre 17 et 19 % en Thuringe, 11 et 14 % en Saxe, et 16 et 17 % dans le Brandebourg. Le politologue Jan Philipp Thomeczek de l'Université de Potsdam classe le BSW comme un parti populiste dans une étude.

"J'espère que l'AfD ne sera pas bientôt à 30 % partout", a déclaré Wagenknecht. En ce qui concerne la politique migratoire de l'AfD, elle a déclaré : "Nous ne suscitons pas la haine contre les migrants. Nous disons que l'immigration élevée submerge notre pays, que des règles doivent être établies."

Wagenknecht rejette l'accusation d'être un parti de cadres

Selon Wagenknecht, le BSW vise à mettre la pression sur le gouvernement fédéral, en cas de cogouvernement dans les États, pour plaider plus fortement en faveur de la diplomatie et de la paix et contre une nouvelle course aux armements. "Le déploiement de missiles de moyenne portée nous rend cible des missiles nucléaires russes", a-t-elle déclaré. "Empêcher cela est crucial pour nous."

Wagenknecht a écarté la critique de la direction autoritaire du parti. "Si nous nous étions organisés différemment, le BSW n'aurait peut-être pas tenu cinq mois", a-t-elle déclaré. "Les jeunes partis se désintègrent rapidement si n'importe qui peut en devenir membre."

Lire aussi: