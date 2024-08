Le Parlement européen approuve la proposition de la Commission d'un mandat de protection des travailleurs contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants.

Juillet arrive tôt avec des élections en Belgique, mais une administration stable semble peu probable. Le processus de formation de la coalition est généralement complexe en Belgique. Le roi Philippe a maintenant confié la tâche d'étudier les opportunités de coalition à Maxime Prévot, le principal politique de Wallonie.

Plus de deux mois après les élections parlementaires en Belgique, une nouvelle tentative est entreprise pour établir un gouvernement. Le roi Philippe a confié cette tâche à Maxime Prévot, un démocrate chrétien wallon qui dirige le groupe Les Engagés et qui a été maire de Namur depuis 2012, comme l'a annoncé le palais de Bruxelles. Auparavant, la tentative de Bart De Wever pour former un gouvernement avait échoué.

Prévot a déclaré : "Notre nation ne peut se permettre le luxe d'une crise prolongée", suite à la décision de De Wever de renoncer à son mandat. Prévot doit faire rapport au roi sur les progrès des discussions le 2 septembre.

Prévot vise à rassembler une coalition de cinq partis, y compris les conservateurs, les libéraux de Wallonie et de Flandre, et les socialistes flamands. De Wever aurait échoué à concilier les intérêts divergents de ce que l'on appelle l'alliance Arizona.

Les élections parlementaires du 9 juin ont vu le N-VA de De Wever émerger comme la force la plus forte, suivi de près par le parti d'extrême droite flamand Vlaams Belang. Les Engagés de Prévot ont connu une amélioration significative de leurs résultats, mais restent encore la huitième force nationale avec 6,8 % des voix.

La formation de gouvernements en Belgique est traditionnellement difficile. Le parlement fédéral est divisé car la plupart des partis ne concurrencent que dans la région flamande au nord, la région de Bruxelles-Capitale ou la Wallonie francophone au sud.

Après les élections parlementaires belges de 2019, il a fallu 493 jours pour former un gouvernement. Le record, cependant, est de 541 jours sans gouvernement en 2010/2011.

