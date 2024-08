- Le Parlement européen a voté en faveur du rapport.

Avant les élections régionales en Allemagne de l'Est, les présidents des parlements de Thuringe et de Brandebourg, ainsi que le président du Parlement saxon, appellent les électeurs à exercer leur droit de vote pour promouvoir la cohésion sociale. "Il s'agit de savoir si nos États renforceront l'unité - ou perdront leurs perspectives d'avenir en raison de la montée des forces extrémistes", déclarent-ils dans un communiqué commun de Birgit Pommer (Thuringe), Ulrike Liedtke (Brandebourg) et Matthias Rößler (Saxe). "Et il s'agit de protéger la démocratie libérale, qui permet de chercher pacifiquement des réponses aux grands défis de notre temps."

Élections les 1er et 22 septembre

De nouveaux parlements régionaux seront élus en Thuringe et en Saxe le 1er septembre. En Brandebourg, les électeurs décideront de la future composition de leur parlement régional le 22 septembre.

"Ces élections sont cruciales", a souligné Liedtke. Le développement positif des États de l'Est repose sur la coexistence pacifique et l'engagement de nombreuses personnes en faveur de l'unité.

"La démocratie, c'est participer", a expliqué Pommer. "Ce n'est pas acquis et a été pacifiquement obtenu en 1989." Les discussions, les manifestations et les protestations font partie d'une démocratie vivante, a déclaré Rößler. "Mais les décisions sont finalement prises au parlement. Et qui y siège est décidé par les citoyens lors d'élections libres." C'est ce que les gens en Allemagne de l'Est ont combattu lors de la révolution pacifique de 1989.

