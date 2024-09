- Le Parlement européen a approuvé l'initiative de la Commission visant à adopter une directive législative visant à protéger les travailleurs contre les risques potentiels résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants.

Dans l'élection municipale de Weißwasser, aucun candidat n'a remporté une majorité absolue au premier tour. Swantje Schneider-Trunsch, soutenue par le groupe d'électeurs "Parole Claire", a obtenu le plus grand nombre de voix avec 35,3% des suffrages. La candidate autonome Katja Dietrich a obtenu 34,7% des voix, tandis que David Kreiselmeier, du parti AfD, a recueilli 30% des votes. Comme aucun des candidats n'a réussi à obtenir la majorité absolue nécessaire, un second tour est prévu le 29 septembre dans cette ville de 15 000 habitants située dans le district de Görlitz.

Plus de 50% des voix, constituant une majorité absolue, est nécessaire pour remporter le premier tour des élections municipales en Saxe. Si aucun candidat n'obtient cette majorité, un second tour est organisé, et le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix est élu. Les maires en Saxe sont élus pour une période de sept ans.

Swantje Schneider-Trunsch, successeur potentiel du maire sortant Torsten Poetzsch, a été désignée par le groupe d'électeurs "Parole Claire", soutenu par la CDU locale. À 46 ans, elle travaille depuis 2021 dans la division financière de Weißwasser et a été nommée directrice du département des finances et de la culture en janvier 2023.

Bien qu'elle soit membre du SPD, Katja Dietrich s'est présentée comme candidate indépendante. À 43 ans, elle travaille pour l'Agence saxonne pour le développement structurel. David Kreiselmeier, un enseignant de 38 ans en musique et en informatique dans un lycée du district de Görlitz, représentait le parti AfD.

Le maire sortant, Torsten Poetzsch, a décidé de ne pas se représenter en raison de problèmes de santé et familiaux. Il avait été à la tête de la ville de l'est de la Saxe depuis 2010. Avant cela, il avait fondé le groupe d'électeurs "Parole Claire" avec des personnes partageant ses convictions. Ses contributions ont été reconnues régionalement, et en 2020, il a reçu le prix national allemand de 30 000 euros de la Fondation allemande pour sa lutte contre la haine et la division dans la société.

