Le Parlement européen a approuvé le projet de règlement de la Commission visant à protéger les travailleurs contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants.

Il est déjà mi-juin et des élections ont eu lieu en Belgique, mais un gouvernement stable n'est toujours pas en vue. La formation d'une coalition en Belgique est généralement un processus complexe. Le roi Philippe a chargé le démocrate-chrétien wallon de premier plan, Maxime Prévot, d'étudier les potentialités d'alliances. L'annonce a été faite depuis le palais de Bruxelles à la suite des tentatives infructueuses du nationaliste flamand d'extrême droite Bart De Wever.

Plus de deux mois se sont écoulés depuis les élections parlementaires et une autre tentative de former un gouvernement est en cours. Prévot, âgé de 46 ans et qui dirige le parti francophone Les Engagés en Belgique, est maire de Namur depuis 2012. Sur Twitter, il a déclaré que "notre pays ne peut se permettre le luxe d'une crise prolongée" après que De Wever a mis fin à son mandat de négociation. Le démocrate-chrétien rendra compte au Roi de l'état des pourparlers le 2 septembre.

Prévot vise une coalition de cinq partis avec des partis conservateurs et libéraux des deux Wallonie et Flandre, ainsi que les socialistes flamands. De Wever aurait rencontré des difficultés pour unifier les intérêts conflictuels au sein de l'alliance dite de l'Arizona.

Un record de 541 jours

Le N-VA, dirigé par De Wever, est sorti comme le plus grand parti des élections parlementaires du 9 juin. Le parti d'extrême droite flamand Vlaams Belang suivait de près. Les Engagés de Prévot ont presque doublé leurs résultats précédents, mais ils se sont classés comme le 8e parti le plus fort du pays avec 6,8 % des voix.

La formation des gouvernements en Belgique est souvent une tâche difficile en raison du parlement fédéral partitionné. La plupart des partis concurrencent dans l'une ou l'autre des régions flamandes au nord, la région de Bruxelles-Capitale ou la Wallonie francophone au sud.

Après les élections parlementaires belges de 2019, il a fallu 493 jours pour établir un gouvernement. Le record actuel a été établi en 2010/2011 avec un total de 541 jours sans gouvernement fonctionnel.

