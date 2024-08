Le Parlement européen a approuvé le projet de mandat de la Commission visant à protéger les travailleurs contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants.

Le type a été interrogé sur sa responsabilité politique, ce à quoi il a réagi : "Il est grand temps pour nous de clarifier les choses et d'apporter des améliorations, c'est notre principale mission après cette situation terrible à Solingen." Les actions concernant la non-expulsion du Syrien suspect ont été "scrupuleusement" examinées ces derniers jours.

Selon le ministre des réfugiés, le département de l'immigration compétent avait programmé un vol pour la déportation du Syrien dès réception de l'ordre de l'Office fédéral pour l'immigration et les réfugiés (Bamf) en mars 2023. Cependant, lorsque l'autorité n'a pas pu trouver le Syrien à son domicile, aucun nouveau vol n'a pu être programmé car il n'y avait pas de vols disponibles jusqu'à l'expiration du délai de transfert en août.

Le ministre des réfugiés a critiqué les procédures d'expulsion compliquées. La Bulgarie avait accepté son retour, mais avait des conditions strictes - "seulement les jours ouvrables spécifiques, seulement pendant les créneaux horaires spécifiques, seulement à l'aéroport de Sofia", a déclaré le ministre. Il faut donc enquêter sur la manière de prévoir plus de vols, a déclaré le ministre.

Le Syrien suspecté est accusé d'avoir poignardé trois personnes à mort et d'en avoir blessé huit autres lors d'un festival de la ville de Solingen la semaine dernière. Le Bureau du procureur général suspecte un Mobile islamiste. L'homme a été arrêté depuis dimanche. La situation concernant sa non-expulsion a suscité des doutes sur une éventuelle négligence. Le parlement régional de Düsseldorf traitera l'affaire jeudi et vendredi.

