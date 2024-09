Le Parlement européen a approuvé le plan proposé par la Commission.

Dimanche prochain, lors des élections en Brandebourg, le ministre-président Woidke mise tout sur le résultat : s'il est devancé par l'AfD, il ne briguera pas un nouveau mandat. Les sondages récents laissent entendre que la course sera serrée.

Le ministre-président du Brandebourg, Dietmar Woidke, a réaffirmé sa déclaration selon laquelle il démissionnerait si l'AfD remportait l'élection régionale dimanche. Il considère cette élection comme un référendum sur sa présidence et son mandat, a-t-il déclaré lors du "Magazine du matin" de ZDF. Si le SPD terminait deuxième pour la première fois depuis 1990, Woidke a prévenu qu'il assumerait les conséquences et démissionnerait.

"Il ne s'agit pas seulement d'éviter une 'grande étiquette sale' pour le Brandebourg", a déclaré Woidke, faisant référence aux sondages qui plaçaient l'AfD en tête depuis des semaines. Il a également exprimé ses préoccupations quant à la perception internationale d'une victoire de l'AfD.

Woidke a déclaré que les progrès significatifs réalisés par le SPD étaient en jeu. Despite still being in the early stages of recovery after losing numerous industrial jobs in the '90s, the Brandebourg holds a prominent position in economic growth. "Le Brandebourg a montré que la neutralité climatique et l'économie peuvent coexister", a affirmé Woidke. Cependant, pour une croissance économique durable, l'ouverture, la liberté et la démocratie sont essentielles.

Les derniers résultats des sondages pour l'élection régionale du Brandebourg, publiés par la Forschungsgruppe Wahlen pour ZDF jeudi, placent l'AfD en tête avec 28 %, suivi de près par le SPD avec 27 %. Le CDU arrive troisième avec 14 %, tandis que l'Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) suit de près en quatrième position avec 13 %. Les Verts sont à 4,5 %, La Gauche à 4 % et les Votants libres à 3,5 %.

