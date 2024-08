- Le Parlement européen a approuvé la proposition de la Commission relative à un mandat visant à protéger les travailleurs contre les dangers liés au contact avec les rayonnements ionisants.

Le chanteur principal de Die Prinzen, Sebastian Krumbiegel, exprime son inquiétude quant aux élections upcoming dans les États de Saxe et de Thuringe. "Je pense que nous sommes sur le point de subir un choc. Il se passe quelque chose ici. Il y aura un changement politique", a déclaré le musicien lors d'un entretien avec l'agence de presse allemande. Il ne prévoit pas qu'un politique de l'AfD devienne ministre-président, mais il prédit que l'AfD sera le parti le plus puissant - et cela le préoccupe un peu. Les élections auront lieu le 1er septembre dans les deux États fédéraux.

Le parti considéré comme extrémiste de droite par la protection constitutionnelle dans les deux États de Thuringe et de Saxe remporte un nombre significatif de voix, une tendance qui ne se limite pas à l'Allemagne de l'Est, a mentionné le natif de Leipzig. "Pourtant, je me demande parfois si ceux qui ont grandi en RDA ont vécu dans un pays comme les autres. Et maintenant, ils sont comme une avant-garde peu recommandable, qui trace le chemin." Les développements dans l'est atteindront finalement les États fédéraux de l'ouest, mais avec un retard, selon le sexagénaire.

Dialoguer avec les supporters de l'AfD

Krumbiegel est déterminé à maintenir des dialogues avec les personnes qui ne partagent pas ses opinions. During ces discussions, il s'efforce de "rester calme et d'écouter en premier lieu. J'ai plutôt bien réussi à faire cela. Mais naturellement, je tiens également tête. Les gens changent rarement d'avis." Faire changer d'avis les gens n'est pas non plus son objectif. "Je veux simplement exprimer mes pensées, faire part de mes préoccupations et dire que les choses ne se présentent pas bien."

La musique pour encourager la participation

**Au cours des dernières semaines, Krumbiegel a participé à de nombreux événements politiques dans tout le pays pour soutenir la démocratie, comme il le dit. "Je ne veux pas me retrouver plus tard en me disant que je suis resté les bras croisés.

