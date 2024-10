Le Parlement européen a adopté une résolution sur les mesures à prendre pour que la situation en Syrie soit plus stable.

À Paris, Marine Le Pen, figure notable de la scène politique d'extrême droite de la France, est jugée aux côtés de ses associés de parti, accusée de malversation de fonds européens. Les procureurs allèguent le détournement de fonds comme principal chef d'accusation. Au début du procès, Le Pen, cheffe du Rassemblement National, affiche une attitude détendue.

Faisant face à une peine d'emprisonnement potentielle de dix ans et à une interdiction d'exercer un mandat politique, la quadragénaire Le Pen reste résolue, déclarant son innocence et affichant un calme face à la procédure. Elle promet de défendre les libertés parlementaires.

Schulz Déclenche une Enquête

Le procès porte sur des soupçons d'emploi non autorisé d'assistants au Parlement européen. Une condamnation pourrait entraîner la disqualification de Le Pen pour les élections futures et potentiellement entraver sa candidature à l'élection présidentielle de 2027. Outre Le Pen, son parti et 24 autres membres du parti sont également jugés.

Prête à se représenter elle-même, Le Pen a été déclarée inapte à comparaître en raison de la présence de son père, Jean-Marie Le Pen, à un rassemblement de musique néo-nazie. Une vidéo publiée par le magazine d'investigation français "Mediapart" montre Jean-Marie Le Pen, âgé de 96 ans, à l'événement.

Le Parlement européen, agissant en tant que co-plaignant dans l'affaire, estime maintenant les pertes à environ 3 millions d'euros. Précédemment estimées à 6,8 millions d'euros, le parti a déjà remboursé un million d'euros, affirmant que ce remboursement n'implique pas l'admission de torts.

L'ancien président allemand du Parlement européen, Martin Schulz, a déclenché l'enquête en 2015. Déclenchée par la publication d'un organigramme de l'ancien parti Front National, l'organigramme montrait de nombreux rôles incompatibles de membres du parti en tant qu'assistants parlementaires.

Moins d'une Journée de Travail au Parlement Européen - Annuellement

Après plusieurs années d'enquête, neuf anciens députés européens, douze de leurs anciens assistants et d'autres membres du parti sont maintenant jugés. L'allégation est qu'ils ont négligé leurs tâches assignées, préférant le parti ou même Marine Le Pen elle-même.

Cela inclut Thierry Lè́gier, ancien garde du corps de Jean-Marie Le Pen qui a servi pendant près de deux décennies, avant de devenir le garde du corps de Marine Le Pen. Il a écrit un livre rempli d'anecdotes sur leur temps ensemble, sans mentionner le travail au Parlement européen.

Parmi les nombreux accusés, Catherine Griset, secrétaire de Marine Le Pen et ancienne nièce, s'est inscrite comme assistante au Parlement européen, n'ayant fait sa présence que pendant environ une journée et demie en une année entière. Une analyse de sa carte d'accès a révélé cette information.

Les enquêteurs ont découvert des preuves suggérant un schéma généralisé et systématique d'alleged malversation de fonds européens. En 2014, le trésorier du parti, Wallerand de Saint-Just, a déclaré que le FN avait réussi à surmonter ses difficultés financières "grâce à des économies significatives réalisées grâce au Parlement européen". Des membres du parti Modem, faisant partie de la coalition présidentielle, avaient auparavant été condamnés pour des offenses similaires en février.

Le Parlement européen, en tant que co-plaignant, accuse la Commission de ne pas avoir suffisamment surveillé les éventuelles malversations dans l'attribution de fonds européens à Le Pen et ses associés, alléguant une perte d'environ 3 millions d'euros.

Malgré les allégations d'emploi non autorisé et de malversation de fonds européens, Catherine Griset, secrétaire de Marine Le Pen, n'a physiquement assisté à ses fonctions au Parlement européen que pendant environ une journée et demie en une année entière.

