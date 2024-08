Le Parlement européen a adopté une résolution sur la question de la réforme de la politique étrangère.

L'Administration du Feux Tricolores est actuellement en train de mettre au point un "ensemble d'actions" en réponse aux événements de Solingen. Récemment, un suspect de 26 ans d'origine syrienne a égorgé trois personnes et en a blessé plusieurs autres, certains grièvement, un vendredi.

Il aurait dû être transféré en Bulgarie, le pays de l'UE où il avait d'abord mis les pieds en Europe, conformément aux directives de Dublin de l'année dernière. Malheureusement, il était introuvable dans ses logements et aucune autre tentative n'a été faite par les autorités par la suite.

Lindner a exprimé son mécontentement mercredi soir dans l'émission de discussion de l'ARD "maischberger", proposant qu'aucune aide sociale ne soit accordée aux expulsés, à l'exception des frais de voyage, s'ils sont toujours en Europe. Il a également argumenté qu'il n'y a "pas de droit pour les demandeurs d'asile dans le processus de Dublin de choisir leur emplacement en Europe".

Selon le Gouvernement Fédéral, environ 3043 expulsions de réfugiés ont eu lieu au cours des six premiers mois de l'année conformément aux règles de Dublin. Cependant, 4952 transferts prévus ont été annulés pour diverses raisons, notamment l'absence de réfugiés, des appels juridiques ou des problèmes de santé.

Le chef du FDP a plaidé pour qu'aucun incitatif ne soit accordé aux personnes qui arrivent initialement en Bulgarie. "Il ne devrait y avoir aucun incitatif à vouloir venir en Allemagne."

La cheffe du groupe parlementaire des Verts Katharina Dröge a argumenté dans NDR que de telles propositions, y compris celle du président de la CDU Friedrich Merz, apparaissaient souvent "hâtives". "Il est déjà établi en droit que les personnes soumises à l'expulsion ont un droit réduit et ne reçoivent que des prestations en nature."

Cependant, d'autres réductions sont probablement impossibles selon la jurisprudence, a déclaré la cheffe de la co-faction des Verts. "Il y a des directives très claires de la Cour constitutionnelle fédérale concernant la question de savoir jusqu'où on peut réduire en dessous du niveau de subsistance."

Ni le SPD ni son groupe parlementaire ne souhaitent commenter la proposition de Lindner en raison des négociations de coalition en cours. Cela s'applique également à un rapport du journal "Bild" selon lequel de telles coupes de prestations dans la procédure de Dublin sont "concrètement prévues" dans les discussions de la coalition du feu tricolore pour l'ensemble de mesures prévu.

De plus, selon le journal, il devrait y avoir des expulsions plus simples pour les réfugiés qui ont utilisé des armes. D'autres aspects comprennent l'interdiction prévue de couteaux plus longs par la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) et les mesures contre l'islamisme violent.

Le FDP est prudent quant au durcissement des lois sur les armes. Le secrétaire général Bijan Djir-Sarai a confirmé dans le magazine "Focus" qu'il considère cela comme un "débat symbolique". Cependant, il n'y a "pas de tabous" lorsqu'il s'agit de discuter des questions de sécurité intérieure. Le problème principal reste "la migration non contrôlée".

Les Verts au Bundestag préconisent un "virage" en matière de politique intérieure et de réfugiés suite à l'attaque de Solingen. Dans une déclaration de position, le vice-président du Parlement Konstantin von Notz et le chef du groupe parlementaire Irene Mihalic ont appelé à une meilleure collaboration entre le gouvernement fédéral et les États en matière de sécurité. Les deux peuvent envisager de définir la sécurité intérieure comme une responsabilité conjointe dans la loi fondamentale.

Les représentants des Verts ont critiqué la ministre de l'Intérieur fédérale Nancy Faeser (SPD) pour sa "politique de sécurité largement obsolète". Elle est "trop axée sur les débats symboliques" au lieu d'aborder les insuffisances.

