Le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) a exprimé sa déception quant aux résultats des élections en Thuringe et en Saxe, les qualifiant de "difficiles à avaler". Malgré tout, il s'est réjoui que les "prévision pessimistes" selon lesquelles le SPD ne parviendrait pas à franchir le seuil des 5% ne se soient pas matérialisées.

"Les résultats électoraux d'aujourd'hui sont difficiles - pour nous aussi. Mais voici le côté positif : le SPD a réussi à maintenir ses positions. Nous avons mené une campagne solide et transparente", a déclaré Scholz, en réagissant pour la première fois sur Instagram en tant que membre du Bundestag. "Cela prouve : la persévérance paie. Maintenant, il s'agit de poursuivre nos efforts pour obtenir plus de soutien et en attirer de nouveau."

Dans ces élections, le SPD a enregistré ses pires résultats en Saxe et en Thuringe depuis 1990, obtenant respectivement 7,3% et 6,1%. En Thuringe, le résultat était le plus mauvais de l'histoire du parti dans une élection régionale.

Scholz a exprimé sa grave préoccupation quant à la performance de l'AfD dans les deux Länder. Identifiée comme un groupe d'extrême droite, l'AfD a remporté plus de 30% des voix dans les deux États. "L'Allemagne ne peut pas et ne doit pas s'habituer à cela", a affirmé Scholz. "L'AfD nuit à l'Allemagne, elle nuit à notre économie, attise la division sociale et ternit la réputation de notre nation. Tous les partis démocratiques ont maintenant pour tâche de former des gouvernements robustes sans l'implication d'extrémistes de droite."

Scholz a réagi plus rapidement aux résultats électoraux cette fois-ci par rapport à la défaite du SPD lors des élections européennes, où il avait obtenu son plus mauvais résultat dans une élection nationale en 130 ans, avec seulement 13,9% en mai. À l'époque, Scholz n'avait commenté la question qu'un jour plus tard lors d'une conférence de presse internationale, ce qui avait également suscité des controverses au sein du SPD. Il est possible que Scholz ait décidé de partager sa réponse cette fois-ci en tant que membre du Bundestag, car les élections et les activités partisanes sont généralement gérées par le parti.

