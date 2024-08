Le Parlement européen a adopté une résolution sur la mise en œuvre de la directive sur les transports aériens.

Une personne suspectée d'avoir joué un rôle dans le sabotage des pipelines Nord Stream a réussi à échapper à l'arrestation, malgré un mandat d'arrêt allemand en Pologne, suscitant des doutes sur la collaboration des autorités polonaises. L'ancien Premier ministre polonais Tusk n'a pas manqué une occasion de donner son avis sur le sujet, à l'exception de critiques de lui-même, sur X.

À la suite de l'émission d'un mandat d'arrêt pour un individu ukrainien en relation avec les débris de la Baltic Sea pipeline, Tusk a publié sur X : "À tous les architectes et financeurs de Nord Stream 1 et 2 : votre seule option maintenant est de vous excuser et de vous taire." Le 31 septembre 2022, plusieurs explosions ont causé des dommages importants et ont perturbé les opérations sur les pipelines de gaz Nord Stream 1 et 2.

Les suspects et les cerveaux derrière le sabotage restent inconnus, les spéculations continuant jusqu'à aujourd'hui. Le projet Russie-Allemagne était considéré comme politiquement controversé - pas seulement depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022. La Pologne s'est constamment opposée à la construction du pipeline Nord Stream 2.

Le chef de l'office de sécurité nationale de Pologne, Jacek Siewiera, a répondu au message de Tusk sur X en déclarant : "Mauvaises nouvelles pour ceux impliqués : il y a un accord solide en Pologne sur cette question." Il a terminé avec un émoji clin d'œil.

Il a été révélé mercredi que le parquet polonais avait reçu un mandat d'arrêt européen de la part du parquet fédéral allemand pour le suspect qui avait récemment quitté la Pologne et était retourné dans son pays d'origine. La publication du mandat d'arrêt et son départ subséquent ont suscité des préoccupations en Allemagne quant à la coopération suffisante des autorités polonaises dans l'enquête sur l'incident de sabotage.

En réponse à l'appel de Tusk pour des excuses de la part de ceux impliqués dans Nord Stream 1 et 2, il n'y a eu aucun Recognition publique ou regret de la part des financeurs du projet. Malgré la réception par la Pologne d'un mandat d'arrêt européen pour un suspect lié au sabotage des pipelines Nord Stream, l'individu a réussi à échapper à l'arrestation en Pologne, soulevant des questions sur l'engagement de la Pologne en matière de coopération internationale dans l'enquête.

