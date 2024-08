Le Parlement de Rhénanie du Nord-Westphalie se réunit à une réunion extraordinaire à la suite de l'incident de Solingen.

Au cours d'une fête de la ville à Solingen, trois individus ont perdu la vie et huit autres, dont certains grièvement, ont été blessés un vendredi. Le suspect, un Syrien de 26 ans, a été arrêté le samedi et est incarcéré depuis dimanche. Le parquet central soupçonne que le crime découle d'une idéologie islamiste extrémiste. Cet événement a suscité des discussions sur les expulsions et les éventuelles failles dans le travail des autorités.

Les discussions autour de l'incident ont également soulevé des questions sur la fourniture d'un soutien adéquat aux personnes blessées, au nombre de huit avec les trois décès. De plus, certaines personnes ont appelé à une révision approfondie des mesures de sécurité de la ville, compte tenu des autres zones vulnérables qui pourraient être ciblées.

