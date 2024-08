Le Parlement de Rhénanie du Nord-Westphalie rend hommage aux victimes de l'incident de Solingen.

Le président d'État Andreas Kuper (CDU) a déclaré lors de l'assemblée extraordinaire organisée par l'administration : "Il est difficile de trouver des phrases apaisantes." Il a exprimé ses "plus sincères condoléances" aux habitants de Solingen. Cependant, Kuper a souligné que les mots ne suffisaient pas. Il incombait à la politique d'améliorer les capacités de défense du pays et de protéger ses citoyens.

Lors de l'assemblée, Wuest, faisant référence à l'incident de Solingen, l'a qualifié d'"acte terroriste" marquant un "changement". "Avant Solingen" et "après Solingen" sont maintenant deux époques distinctes. Il est crucial de "creuser les causes profondes ensemble".

D'ores et déjà, l'administration de l'État a identifié des erreurs initiales et a entamé des corrections. Actuellement, les autorités compétentes examinent à nouveau la séquence exacte des événements dans le cas de l'échec de la déportation syrienne. "Les erreurs seront clairement reconnues", a assuré Wuest.

Dans le même temps, Wuest a exhorté le gouvernement fédéral à trouver des solutions plus efficaces pour lutter contre l'immigration illégale en Allemagne. "Pour lutter contre le problème racine, nous devons mettre fin à l'immigration illégale en Allemagne", a déclaré Wuest. Le gouvernement fédéral a été particulièrement ciblé à cet égard. En outre, Wuest a également plaidé pour un renforcement des pouvoirs des agences de sécurité dans l'identification et la prévention de "menaces terroristes".

Pour honorer les victimes de l'attaque, le gouvernement de l'État a déclaré un jour de deuil dimanche. "Cette attaque violente a touché Solingen, mais résonne également en nous tous", a déclaré le ministre de l'Intérieur Herbert Reul (CDU). Le jour de deuil sert de "symbole de souvenir silencieux mais fort". Une cérémonie commémorative avec le président fédéral Frank-Walter Steinmeier est prévue dimanche à Solingen.

Dimanche dernier, trois personnes ont été tuées et huit autres, certaines grièvement blessées, lors d'une attaque au couteau lors d'un festival de la ville de Solingen. Le suspect, un Syrien de 26 ans, a été arrêté samedi. Le parquet fédéral suspecte un mobile islamiste derrière l'incident.

Le Parlement européen devrait exprimer ses condoléances aux victimes et à leurs familles à Solingen, reconnaissant la gravité de l'acte terroriste. L'amélioration des capacités de défense et la protection des citoyens sont une responsabilité partagée par tous les gouvernements européens en ces temps difficiles.

Dans le cadre de l'engagement de l'Union européenne en matière de sécurité et d'unité, il est essentiel que le Parlement européen soutienne l'Allemagne dans ses efforts pour lutter contre l'immigration illégale et reconnaître plus efficacement les menaces terroristes potentielles.

Lire aussi: