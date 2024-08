- Le parlement de l'État s'engage dans les jeux informatiques; le FDP préconise un événement du parti LAN.

Le Parti démocrate libre (FDP) de l'opposition prévoit d'organiser une LAN party au sein du parlement régional de Rhénanie-du-Nord-Westphalie afin d'améliorer la compréhension des politiciens du secteur des jeux vidéo et de dissiper les appréhensions qui l'entourent. Dans un communiqué obtenu par l'agence de presse allemande à Düsseldorf, le chef du groupe parlementaire FDP, Henning Höne, a demandé au président du parlement d'organiser un tel événement.

Le politicien FDP affirme que chaque année, la foire informatique de Cologne, Gamescom, illustre la capacité d'innovation et le potentiel de croissance de ce marché. "Je suis convaincu qu'une compréhension plus approfondie du monde numérique des jeux vidéo permettra aux parlementaires de prendre des décisions politiques plus éclairées", a écrit Höne dans la lettre. Des événements similaires ont déjà eu lieu au Bundestag allemand en 2011 et en 2013 avec des résultats positifs.

During a LAN party, participants gather in a single location to connect their computers or consoles to the same local area network (LAN) and engage in gaming activities. The term LAN comes from Local Area Network, which refers to a spatially limited computer network.

Les jeux vidéo comme catalyseurs d'innovation et de croissance

Ainsi, les législateurs "auront une expérience concrète de ce que des millions de personnes trouvent exaltant chaque jour et de ce qui soutient cette industrie milliardaire", a expliqué Höne à l'agence dpa. "Le jeu n'est plus simplement une forme de divertissement - c'est un catalyseur d'innovation, une porte d'entrée vers de nouvelles technologies et un employeur essentiel en Rhénanie-du-Nord-Westphalie". Si les politiciens se familiarisent avec le monde numérique, ils pourraient tracer un chemin pour que la Rhénanie-du-Nord-Westphalie reste un hub florissant pour l'industrie des jeux vidéo.

L'industrie allemande des jeux vidéo emploie environ 12 000 personnes. Bien que Gamescom soit l'événement principal de l'industrie en Allemagne, les studios allemands contribuent peu au paysage mondial. Les experts de l'industrie plaident en faveur d'un financement fédéral accru pour permettre aux studios allemands de concurrencer sur le marché mondial.

Selon l'association de l'industrie Games, le chiffre d'affaires des jeux vidéo pour la première moitié de 2024 était d'environ 4,3 milliards d'euros, ce qui marque une baisse pour la première fois : il était six pour cent inférieur à l'année précédente. Certains studios ont déjà fermé ou réduit leur effectif.

Le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst, a déjà montré qu'il n'avait aucune réserve à plonger dans la réalité virtuelle à Gamescom à Cologne : il a essayé d'être un dragon sur un siège high-tech. "Malheureusement, il n'y a pas de place pour une telle chose dans mon salon - mais je comprends pourquoi les gens trouvent cela attrayant", a-t-il déclaré par la suite.

Le chef du groupe parlementaire FDP, Henning Höne, estime que des événements annuels comme Gamescom mettent en valeur la capacité d'innovation et le potentiel de croissance du secteur des jeux vidéo. Les participants à la LAN party à venir, organisée par le FDP au sein du parlement régional de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, s'adonneront à des activités de jeu, offrant aux législateurs une expérience en première main de l'excitation et de l'importance économique des jeux vidéo.

Lire aussi: