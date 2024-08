- Le parlement de l'État discute des conséquences de l'attaque de Solingen.

Au cours d'une assemblée unique, le Parlement régional de Brandebourg prévoit d'examiner les conséquences d'un incident de poignardage mortel à Solingen, survenu environ vingt et un jours avant les élections régionales. Les sujets examinés devraient inclure des expulsions accrues et des réglementations sur les armes à feu plus strictes. Le ministre de l'Intérieur Michael Stübgen (CDU) plaide en faveur d'accords de déportation avec les pays d'origine, de relations diplomatiques avec la Syrie et l'Afghanistan, de surveillance permanente aux frontières allemandes et d'un arrêt des individus des pays tiers sûrs résidant dans le pays.

Le chef de la CDU Jan Redmann plaide pour une autorité policière accrue. Entre-temps, Benjamin Raschke (Verts) plaide pour une interdiction totale de porter des armes en public.

La fraction AfD réclame des mesures extrêmes telles qu'un moratoire sur la participation des demandeurs d'asile, des réfugiés ukrainiens, des étrangers expulsables et tolérés aux événements publics, et une restriction de l'affichage du drapeau arc-en-ciel sur les bâtiments publics sous toutes ses formes. Le Bureau de protection de la Constitution du Brandebourg considère l'AfD comme une situation suspecte d'extrême droite.

Pourquoi la plupart ne peuvent être expulsés

La semaine dernière, trois personnes ont perdu la vie et neuf ont été blessées lors d'une attaque d'un Syrien de 26 ans lors d'un festival à Solingen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Il avait été prévu de le déporter en Bulgarie l'année précédente, mais le transfert n'a pas eu lieu.

Selon le ministre de l'Intérieur Stübgen, plus de 4 000 personnes en Brandebourg sont prévues pour être expulsées et doivent quitter le pays. "Un coup d'œil à la réalité montre que nous ne pouvons pas expulser une grande partie d'entre eux", a souligné Stübgen, présidant la conférence des ministres de l'Intérieur. "Il n'y a pas d'opportunité de déportation en Afghanistan, pas d'opportunité de déportation en Syrie, pas d'opportunité de déportation en Russie". Ces trois pays représentent une part importante de ceux prévus pour être expulsés.

En 2021, il y a eu 779 départs, dont 507 départs volontaires et 272 expulsions forcées. Au cours des six premiers mois de cette année, il y a eu 452 départs, dont 311 départs volontaires et 141 expulsions forcées. Si les tendances se poursuivent, cela devrait entraîner une augmentation annuelle des départs.

Au début de l'année, le Bundestag a adopté des lois plus strictes pour accélérer les déportations. Cependant, selon le ministre-président Dietmar Woidke (SPD), la loi fédérale n'a pas significativement accéléré les retours.

