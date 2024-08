- Le Parlement de l'État a ouvert une enquête sur l'incident de Solingen.

À la suite d'une attaque au couteau mortelle à Solingen il y a six jours, le parlement de Rhénanie-du-Nord-Westphalie se réunit à midi pour discuter de l'attaque suspectée d'être d'inspiration islamiste.

À la demande des trois partis d'opposition, les comités de l'intérieur et de l'intégration à Düsseldorf tiendront une réunion conjointe extraordinaire. L'unique point à l'ordre du jour est : "Les conclusions du gouvernement régional sur l'attaque terroriste suspectée d'IS à Solingen."

Le SPD, le FDP et l'AfD s'attendent à ce que le ministre de l'Intérieur Herbert Reul (CDU) et la ministre des Réfugiés Josefine Paul (Verts) fournissent des réponses détaillées lors de la réunion extraordinaire. Une période allant jusqu'à trois heures a été allouée pour cette réunion.

Lors de l'attaque présumée d'inspiration islamiste à Solingen, un auteur a utilisé un couteau pour tuer trois personnes lors d'un festival de la ville le vendredi soir précédent et en blesser huit autres. Le suspect présumé, Issa Al H., un Syrien de 26 ans, est actuellement en détention à Düsseldorf.

Le parquet fédéral l'examine actuellement pour meurtre, entre autres, ainsi que pour appartenance présumée à l'organisation terroriste État islamique (EI). Ce dernier a revendiqué l'acte et a également publié une vidéo d'un homme non masqué, qui est censé être l'auteur.

Erreur de déportation

Le suspect présumé était initialement prévu pour être déporté en Bulgarie l'année dernière, mais cela a échoué. Paul identifie des problèmes au centre d'urgence de Paderborn, où le Syrien résidait initialement, mais n'a pas pu être trouvé le jour de son départ prévu le 5 juin 2023.

L'autorité centrale des étrangers de Bielefeld n'a pas été informée de cela. Selon le ministre, cette dernière a également échoué à organiser un nouveau vol de retour pour le Syrien.

Mesures prévues

Sur la base de ces observations, le ministre prévoit d'apporter des ajustements et de renforcer les réglementations dans de tels cas via de nouvelles exigences. Selon elle, de nombreux transferts de retour ont échoué plutôt que réussi dans le passé.

Reul a déjà présenté un plan immédiat en dix points visant à réduire la violence par arme blanche.

