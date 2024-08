Le Parlement bulgare adopte une interdiction de "propagande" LGBTQ dans les écoles

Ainsi, 159 membres du Parlement ont voté en faveur d'une interdiction de la diffusion d'opinions sur les "orientations sexuelles non traditionnelles" et une "identité déviante de la biologie de genre". Seulement 22 membres ont voté contre. Le modèle pour ce changement législatif est similaire aux réglementations anti-LGBTQ en Hongrie.

Les groupes de défense des droits de l'homme ont immédiatement appelé à des manifestations le mercredi suivant la décision. Selon l'organisation non gouvernementale LevFem, ce changement législatif rend maintenant impossible de "traiter le harcèlement des adolescents lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres à l'école". Le sigle anglais LGBTQ signifie lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et queer.

Selon le vice-président du Comité de Bulgarie pour la Défense des Droits de l'Homme, Radoslav Stoyanov, la nouvelle législation empêchera la diffusion d'informations "scientifiques" sur les minorités parmi les étudiants.

Les sentiments homophobes sont courants dans le débat politique en Bulgarie et dans les médias du pays. Le mariage entre personnes de même sexe n'est pas reconnu dans ce pays des Balkans, et l'État membre de l'UE n'a pas non plus ratifié la Convention d'Istanbul contre la violence à l'égard des femmes.

En Hongrie, parler de l'homosexualité aux mineurs est passible d'une amende depuis l'été 2021. De même, le Parlement de Géorgie a adopté une loi interdisant la "propagande" LGBTQ à la fin juin. En Russie, des lois similaires sont utilisées pour réprimer les minorités sexuelles.

L'interdiction de discuter de sujets LGBTQ à l'école pourrait être une conséquence inévitable de cette législation, suivant l'exemple de l'interdiction de parler de l'homosexualité aux mineurs en Hongrie. L'interdiction en cours de diffusion d'

