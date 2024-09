- Le Parlement allemand, ou Bundestag, approuve le début des activités de Meyer Werft.

Le Comité du budget du Parlement allemand a jeté les bases de l'opération de sauvetage à plusieurs milliards d'euros de Meyer Werft. Connue pour ses navires de croisière, l'entreprise basée à Papenburg est actuellement confrontée à une crise financière existentielle. Selon les rapports de l'agence de presse allemande, les surveillants du budget à Berlin sont d'accord pour dire que le gouvernement fédéral peut contribuer aux efforts de stabilisation avec les 200 millions d'euros proposés.

Un autre 200 millions d'euros est attendu de Basse-Saxe, mais son comité du budget doit d'abord donner son accord. À la fois le gouvernement fédéral et l'État visent à offrir des garanties d'environ un milliard d'euros chacun pour sécuriser les prêts.

Combler un écart de financement de près de 2,8 milliards d'euros

Selon le titulaire du budget SPD Dennis Rohde, soutenir financièrement à court terme l'arsenal garantit son avenir et préserve des milliers d'emplois. Meyer Werft sert de moteur crucial pour l'économie maritime, employant directement environ 3 500 personnes et plus de 10 000 indirectement dans l'industrie d'approvisionnement. Avec le gouvernement fédéral et l'État prenant conjointement en charge la résolution des problèmes financiers de l'entreprise.

D'ici la fin de 2027, Meyer Werft doit sécuriser presque 2,8 milliards d'euros pour financer de nouvelles constructions de navires. Les délais pour atteindre des accords sont fixés au 15 septembre. La crise n'est pas due à un manque de commandes, mais plutôt à l'incapacité d'ajuster les contrats pour les nouveaux navires signés avant la pandémie de coronavirus aux prix considérablement augmentés de l'énergie et des matières premières depuis. De plus, dans l'industrie, 80 % du coût de construction est généralement payé uniquement à la livraison du navire, laissant l'arsenal financer temporairement la construction avec des prêts.

Arsenal stratégiquement précieux

Selon des sources dans les cercles parlementaires, le gouvernement fédéral a également des intérêts stratégiques dans le sauvetage : en cas d'escalade potentielle des tensions géopolitiques, les installations de l'arsenal pourraient potentiellement être utilisées à des fins navales et représenter un poids significatif dans la construction navale militaire. Cependant, économiquement, le gouvernement fédéral anticipe des pertes continues pour l'arsenal pendant les années 2025 et 2026, même avec la mise en œuvre de plans de restructuration.

Il n'y a pas de calendrier défini pour l'implication de l'État. Cependant, à la fois de Berlin et de Hanovre, il est indiqué que l'arsenal devrait finalement quitter les mains de l'État à long terme.

Le Comité du budget du Landtag de Basse-Saxe envisage de fournir un financement supplémentaire, mais l'accord est nécessaire en premier lieu. La valeur stratégique de Meyer Werft, à la fois économiquement et potentiellement militairement, est un facteur dans l'intérêt du gouvernement fédéral pour l'opération de sauvetage de l'entreprise.

Lire aussi: