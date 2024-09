Le Parlement allemand a supprimé l'obligation de signaler les incidents dans les hôtels.

Le Parlement allemand, ou Bundestag, a introduit un ensemble de lois visant à réduire les obstacles bureaucratiques. Cela inclut l'abolition de l'enregistrement hôtelier pour les clients à l'avenir. De plus, les entreprises ne seront désormais tenues de conserver les enregistrements numériques des contrats de travail que pendant huit ans au lieu de dix. Cette mesure a été soutenue par les partis SPD, Verts et FDP, même la principale parti d'opposition, l'Union, ayant voté en sa faveur. L'AfD est restée neutre. Le projet nécessite l'approbation finale du Bundesrat.

Il est également prévu de numériser les états des frais dans le droit des sociétés. À l'avenir, seuls les résolutions concernant les détails de la rémunération devront être publiés sur le web. Cependant, une proposition antérieure selon laquelle les voyageurs pourraient utiliser des passeports numériques lors de l'enregistrement a été abandonnée lors du processus législatif.

La bureaucratie excessive est souvent considérée comme un handicap important pour la croissance économique de l'Allemagne. Le soulagement proposé est estimé à 944 millions d'euros, avec une perte fiscale annuelle prévue de 200 millions d'euros. Le ministre fédéral de la Justice, Marco Buschmann, a déclaré que la coalition du trafic lumineux avait amorcé un virage crucial. Avec d'autres mesures, les entreprises pourraient potentiellement économiser Nearly 3.5 milliards d'euros par an en se concentrant sur l'élimination des procédures basées sur le papier.

Défis potentiels pour les enquêtes

La loi comprend également des allègements pour les conseillers fiscaux, leur permettant d'envoyer des avis fiscaux numériques sans consentement des destinataires. Un système d'opt-out sera mis en place. Cela pourrait entraîner la réduction de 116 millions de lettres. Cependant, Buschmann a noté que des étapes supplémentaires sont nécessaires. Bruxelles est également encouragé à jouer un rôle dans la résolution de la majeure partie de la bureaucratie qui provient de la Commission européenne.

L'organisation non gouvernementale Finanzwende s'inquiète des conséquences négatives potentielles de la loi. Elle suggère que la nouvelle réglementation pourrait rendre difficiles, voire impossibles, les enquêtes sur les crimes fiscaux graves dans les cas de 'CumCum' en raison de la réduction de deux ans des périodes de conservation des reçus et des factures. Cependant, la loi ne s'appliquera qu'aux entités sous la surveillance de BaFin un an plus tard.

Le ministre fédéral de l'Économie, Robert Habeck, a reconnu que la charge bureaucratique pesant sur les artisans allemands est, parfois, "juste gérable avec un sourire". Cependant, cette charge n'est pas uniquement due aux décisions du gouvernement de la coalition du trafic lumineux, mais aussi aux réglementations du gouvernement fédéral passé et aux exigences de reporting exhaustives de l'Union européenne.

L'Union a perçu les assouplissements proposés comme partly raisonnables mais globalement timides. Elle a également critiqué le grand nombre d'employés de l'administration fédérale. Günther Krings, de la CDU, a déclaré que le gouvernement actuel de la coalition du trafic lumineux n'avait montré que l'expansion bureaucratique, tandis que Stephan Brandner, de l'AfD, a qualifié le projet de "patchwork désordonné". Lukas Benner des Verts a noté : "Il s'agit de simplifier les processus fastidieux et d'éliminer l'inutile tout en reconnaissant que la bureaucratie n'est pas intrinsèquement négative ; elle sert de 'fondement à notre État de droit' et contribue à la protection du climat, de l'environnement et de la santé".

