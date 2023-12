Le Paris Saint-Germain n'a plus d'excuses pour dominer la Ligue des champions après le recrutement de Lionel Messi

L'acquisition spectaculaire de Lionel Messi par le Paris Saint-Germain - qui restera sans doute comme l'une des plus choquantes de l'histoire du football - est venue couronner ce qui avait déjà été un incroyable été d'accumulation de talents.

Mais cette équipe peut-elle offrir à Qatar Sports Investments (QSI), qui a acheté le PSG en 2011, la Ligue des champions - le trophée que les propriétaires désirent le plus, mais qui leur a échappé jusqu'à présent ?

L'arrivée deMessi au PSG n'apporte pas seulement au Qatar une nouvelle plume dans son chapeau de footballeur, mais, compte tenu du statut de l'Argentin comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps, elle rapproche considérablement le club et ses propriétaires de leur objectif ultime.

Les recrutements du gardien de but Gianluigi Donnarumma, de Sergio Ramos, adversaire de longue date de Messi, de Georginio Wijnaldum et d'Achraf Hakimi, ajoutés à un effectif déjà bien fourni comprenant Neymar et Kylian Mbappé, signifient que le PSG sera incontestablement le grand favori pour remporter la Ligue des champions cette saison.

"QSI a acheté le PSG en 2011 parce qu'il voulait accroître la visibilité du pays avant une éventuelle Coupe du monde", a déclaré Christian Nourry, fondateur de Get French Football News, à CNN Sport.

"Cette Coupe du monde arrive maintenant, ce n'est que l'année prochaine, mais ce qui s'est passé au cours de cette décennie, c'est que nous avons vu Al Thani, le propriétaire, tomber amoureux de ce club, s'y intéresser vraiment beaucoup", a ajouté Nourry, faisant référence à l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

"C'est bien plus qu'un projet personnel pour lui et il a vu cette opportunité de créer potentiellement la plus grande troïka offensive que nous ayons vue dans le football moderne avec Mbappé, Neymar et Messi, mais aussi il n'y a plus d'excuses maintenant".

Au PSG, Messi travaillera sous la direction de Mauricio Pochettino, un ancien joueur du club parisien et un compatriote argentin.

"Mauricio Pochettino doit absolument tout gagner, y compris la Ligue des champions, et il doit le faire avec style, parce que le Paris Saint-Germain a vraiment eu du mal à le faire avec un style de jeu essentiellement contre-attaquant au cours des deux ou trois dernières saisons", a ajouté Nourry.

Pas de pression, donc, Mauricio.

Le PSG "idéal" pour Messi

Mais c'est un sentiment avec lequel Messi semble être d'accord.

Dans une interview accordée à CNN après son arrivée à Paris, l'Argentin a déclaré qu'il pensait que le PSG était l'endroit "idéal" pour lui permettre de remporter une nouvelle fois la Ligue des champions.

Malgré les performances individuelles exceptionnelles de Messi au fil des ans, la seule ombre à son tableau ces dernières saisons a été son incapacité à mener à nouveau le FC Barcelone au titre le plus convoité du football européen, même si l'on s'accorde à dire que l'incapacité du club catalan à constituer une équipe appropriée autour de lui en est la cause première.

Ce ne sera toutefois pas le cas au PSG, un club désormais doté d'une quantité impressionnante de talents et d'un désir viscéral de remporter la première Ligue des champions de son histoire.

"Pour moi, d'un point de vue personnel, j'aimerais gagner une autre Ligue des champions, comme je l'ai dit les années précédentes, et je pense que je suis arrivé à l'endroit idéal qui est prêt pour cela", a déclaré Messi à CNN.

"Nous avons les mêmes objectifs. Il y a des joueurs impressionnants, l'un des meilleurs effectifs du monde et, je l'espère, nous pourrons atteindre cet objectif que Paris veut tant, que je veux tant et que nous pourrons en profiter avec le peuple de Paris.

Le nouveau trio d'attaque du PSG, composé de Messi, Neymar et Mbappé, est sans conteste l'attaque la plus talentueuse du football mondial et donnera des cauchemars aux défenseurs et aux managers adverses qui essaieront de trouver des moyens de l'arrêter.

"Tout va se jouer sur le nombre de buts et de passes décisives qu'il [Messi] obtient par rapport à Kylian Mbappé et Neymar", explique Nourry. "Qui va prendre la majorité des responsabilités ? J'ai hâte de le savoir".

En dehors du terrain, des questions ont déjà été posées sur les finances du PSG et sur la manière dont le club a pu contourner les règles du fair-play financier (FFP).

"Nous sommes toujours attentifs au fair-play financier. C'est la première chose que nous vérifions avec les commerciaux, les financiers et les juristes avant de signer quelqu'un", a déclaré Nasser Al-Khelaifi, président-directeur général du PSG, aux journalistes mercredi, lors de la présentation officielle de Messi.

Lorsque les rumeurs concernant l'arrivée de Messi ont commencé à circuler, il a été suggéré que le PSG devrait se séparer de Mbappé - apparemment au Real Madrid - afin d'équilibrer les comptes. Le club français a toutefois affirmé que c'était loin d'être le cas.

"Le message est clair de la part du Paris Saint-Germain concernant Kylian Mbappé : les deux situations ne sont pas liées", affirme Nourry. "Mbappé a encore 12 mois de contrat. En fait, le Paris Saint-Germain est persuadé que cette signature l'incitera davantage à signer une nouvelle prolongation.

"L'argument que l'on entend beaucoup dans la capitale française en ce moment est le suivant : pourquoi irais-tu cet été ou l'été prochain au Real Madrid pour jouer aux côtés de Karim Benzema et de Vinícius Júnior, alors que tu pourrais passer les trois prochaines saisons aux côtés de Neymar et de Lionel Messi pour ton développement. Je pense que c'est un argument assez fort".

Les règles du football français permettent aux clubs de fonctionner avec une masse salariale qui représente presque 100 % de leurs revenus annuels, ce qui est loin des règles espagnoles strictes qui ont finalement forcé le départ de Messi de Barcelone.

L'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, a également assoupli ses règles en matière de FFP depuis l'épidémie de Covid-19, autorisant les clubs à fonctionner avec des pertes annuelles de plus de 35 millions de dollars, à condition qu'ils puissent prouver qu'elles sont dues à la pandémie.

"Cela dit, le Paris Saint-Germain a promis de vendre des joueurs pour 180 millions d'euros (211 millions de dollars) cet été à la DNCG, la Commission nationale de contrôle financier du football français", explique Nourry.

"Ils n'ont réalisé qu'environ 8 millions d'euros, ce qui signifie que les quatre semaines à venir vont être très chargées s'ils veulent tenir leur promesse, et comme le marché des transferts a évolué très, très lentement pour la majorité des clubs, je pense que ce sera difficile.

"Mais le Paris Saint-Germain cherche à vendre - ou est prêt à vendre - 12 à 14 joueurs, dont des stars moins importantes comme Mauro Icardi et Pablo Sarabia, mais [il n'y a] aucune intention de vendre un joueur clé cet été à Paris".

Les seuls à se réjouir de l'arrivée de Messi autant que les supporters du PSG sont peut-être les responsables de la Ligue 1 et d'Amazon.

"La venue de Lionel Messi va accroître l'attractivité et la visibilité de notre championnat sur tous les continents", a déclaré le président de la Ligue 1, Vincent Labrune , dans un communiqué mercredi.

"Cet événement unique est le fruit de la stratégie des dirigeants du Paris Saint-Germain, qui a permis au club parisien de devenir en 10 ans l'une des plus grandes franchises du sport mondial".

"Au nom du football professionnel français, je tiens à remercier le président-directeur général du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, d'avoir rendu ce rêve possible", a ajouté Lebrune, qui a terminé sa déclaration par trois mots : "Messi est magique !

Nourry qualifie cette signature d'"énorme surprise" pour le football français, mais elle est certainement la bienvenue compte tenu des difficultés financières auxquelles le championnat a été confronté au cours des 18 derniers mois.

La Ligue 1 a non seulement dû faire face aux implications d'être le seul des cinq principaux championnats européens à ne pas pouvoir terminer la saison 2019/20 en raison de la Covid, mais aussi à l'effondrement du partenaire de diffusion Mediapro, qui payait près d'un milliard de dollars par an pour les droits de diffusion.

Amazon est depuis venu récupérer la majorité des droits de diffusion, soit environ huit matches par semaine, dans le cadre d'un accord rapporté par le Financial Times d'une valeur de 323 millions de dollars par saison, le diffuseur français Canal+ payant 390 millions de dollars par saison pour deux matches par semaine.

"C'est une belle opportunité pour le Paris Saint-Germain qui, je l'espère, permettra à la Ligue 1 de bénéficier d'une grande visibilité", explique M. Nourry. "Cette année, nous avons perdu environ 50 % des droits télévisés par rapport à l'année dernière, en raison de l'effondrement de Mediapro.

"Il y a donc beaucoup d'excitation en France, mais cela n'empêchera probablement pas sept ou huit clubs de la division cette saison d'être incapables de rembourser les prêts qu'ils ont contractés pendant la période de la Covid-19".

Cependant, Kieran Maguire, auteur de "The Price of Football", estime que si le PSG bénéficiera certainement d'un coup de pouce financier grâce à la signature de Messi, ce ne sera pas nécessairement le cas pour la Ligue 1.

Maguire estime que le manque accru de compétitivité au sommet du championnat, créé par l'investissement financier du PSG cet été, entraînera une baisse rapide de l'intérêt des diffuseurs et n'est pas convaincu que la signature de Messi "créera une longue file d'attente" de prétendants prêts à payer les droits télévisés.

"Le PSG en profitera parce que nous l'avons déjà vu hier soir - 150 000 maillots vendus en sept minutes, a-t-on dit - et il bénéficiera donc de la possibilité de générer plus d'argent les jours de match", a-t-il déclaré à CNN. "Même s'ils n'augmentent pas le prix des billets ordinaires, le service commercial pourra effectivement fixer son propre prix pour les packages d'hospitalité.

"Si vous voulez aller dans cette loge - si vous êtes un grand cabinet d'avocats ou de comptables ou si vous êtes un banquier d'affaires et que vous voulez recevoir un client - nous avons Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar qui mènent la danse. Combien êtes-vous prêt à payer pour cela ? Je pense donc qu'ils seront en mesure d'augmenter leurs revenus".

Compte tenu des talents considérables de Messi et du fait que le PSG possède désormais le meilleur trio offensif de l'histoire, Maguire estime qu'il est probable que le club gagne plus d'argent en atteignant les dernières étapes de la Ligue des champions.

"Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages pour le club", explique-t-il. "Mais pour le football français dans son ensemble, oui, il y aura un intérêt médiatique initial et une valeur de curiosité attachée à son recrutement, [mais] si cela se convertit en augmentations significatives de la valeur d'un accord de diffusion ... je n'en suis pas si sûr. Je n'en suis pas si sûr.

