Le Paris Saint-Germain est prêt à verser des millions à Mbappé.

Kylian Mbappé, célèbre footballeur français, a réussi à remporter une victoire dans son différend juridique contre son ancien club, le Paris Saint-Germain (PSG). Le Tribunal du Sport français a ordonné à PSG de verser 55 millions d'euros à Mbappé en raison de salaires et de paiements spéciaux impayés.

Malgré un délai d'une semaine pour se conformer à l'ordre du tribunal, PSG a choisi de ne pas y adhérer et attend plutôt un verdict d'un tribunal civil. Dans un communiqué, le club a soutenu que "en raison de l'autorité limitée de la commission de la LFP pour prendre une décision concluant dans cette affaire, elle doit maintenant être traitée par un autre organe judiciaire". Selon l'agence France-Presse, une source du club a officiellement déclaré : "Nous ne paierons pas !"

Des salaires impayés de trois mois ?

Il est affirmé que le club précédent de Mbappé, qui l'avait acheté à l'AS Monaco pour 180 millions d'euros, lui doit encore trois mois de salaire impayés. De plus, Mbappé et ses représentants ont demandé le paiement d'un pourcentage de la prime pour la récente extension de contrat et un paiement spécial supplémentaire.

Mbappé, qui a rejoint le Real Madrid cet été après une longue période de négociation sans frais de transfert, toucherait reportedly un salaire net de 15 millions d'euros par saison dans le cadre de son contrat de cinq ans. Il est également rapporté qu'il a reçu une prime de signature de 100 millions d'euros à sa signature au Real Madrid.

Une performance exemplaire de Mbappé contre Betis Séville, qui n'avait toujours pas enregistré de victoire, le premier jour de septembre, leur a valu une victoire de 2-0 (0-0 à la mi-temps). Avec son huitième tir au but, Mbappé a inscrit le premier but de la Liga pour le Real Madrid et a ensuite ajouté un penalty pour porter le score à 2-0. Malgré ces réalisations, le Real Madrid reste à quatre points derrière son rival Barcelona, qui a remporté quatre victoires consécutives sous la direction de l'entraîneur Hansi Flick.

