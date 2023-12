Le "parfait" Kevin De Bruyne marque quatre buts et Manchester City se rapproche du titre

Cette victoire permet à City de prendre trois points d'avance sur son rival Liverpool à deux journées de la fin et, surtout, à l'équipe de Pep Guardiola d'afficher une différence de buts nettement supérieure, avec sept buts marqués en plus.

Si City conserve le titre de champion d'Angleterre, ce que beaucoup attendent désormais, il faudra certainement remercier De Bruyne en grande partie.

Le Belge, qui a manqué une partie de la saison en raison d'une blessure, a été magnifique lors de la phase de préparation et a été d'une classe à part contre les Wolves.

Il avait presque enterré le match après avoir réalisé son triplé 24 minutes après le début de la rencontre, mais il en a ajouté un autre en seconde période avant que Raheem Sterling ne mette fin à la déroute.

Les trois premiers buts de De Bruyne ont tous été marqués du pied gauche, réputé plus faible, mais le troisième a été le plus beau du lot.

Comme il le fait si souvent, le joueur de 30 ans s'est dirigé sans effort vers le but depuis le milieu de terrain avant de décocher une frappe de balle dans le coin inférieur du filet - il a célébré son but en tapant de la jambe gauche en signe de reconnaissance.

"Le troisième but est mon préféré. Je pense que cette frappe est la plus nette. Je l'ai frappé très fort dans le coin. Des trois, c'est le plus pur", a-t-il déclaré aux journalistes après le match.

"Quand vous marquez quatre buts, c'est toujours quelque chose de spécial. Pour être honnête, cela aurait dû être cinq !

Inarrêtable

De Bruyne compte désormais 15 buts en championnat cette saison et son entraîneur Guardiola n'a pas tari d'éloges sur le meneur de jeu, dont le nom a été chanté toute la soirée par les supporters de City en déplacement.

"Unstoppable, brilliant, awesome, outstanding, perfect", a déclaré Guardiola après le match, décrivant la performance de De Bruyne.

Cette victoire a permis à Manchester City de prendre le contrôle de la course au titre, réduisant à néant les espoirs de Liverpool de réaliser un quadruplé sans précédent cette saison.

De manière réaliste, City doit battre West Ham ou Aston Villa lors de ses derniers matchs et éviter un changement radical de la différence de buts pour remporter un quatrième titre de champion en cinq ans.

Cela permettrait de panser les plaies d'une nouvelle élimination de la Ligue des champions après la défaite spectaculaire face au Real Madrid en demi-finale de la compétition de cette année.

Source: edition.cnn.com