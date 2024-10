"Le parcours de Schumacher en F1 s'est terminé"...

Mick Schumacher's espoir d'obtenir un siège permanent en Formule 1 la saison prochaine semble mince. Récemment, il semblait que la dernière chance de Schumacher d'obtenir un tel siège avait disparu. L'équipe Sauber, qui sera dirigée par un constructeur automobile allemand en 2025 et deviendra l'équipe officielle Audi après une année de transition en 2026, semble prolonger avec Valtteri Bottas.

C'est une déception pour Schumacher, qui aspire à une nouvelle opportunité depuis son départ de Haas au début de 2023. Il est incertain si Schumacher obtiendra un poste avec le constructeur automobile allemand à Ingolstadt, laissant Helmut Marko, conseiller de Red Bull, perplexe, comme il l'a exprimé dans une interview avec RTL/ntv et sport.de. "Je pense que la voiture d'Audi l'an prochain ne sera pas une voiture gagnante. Cela signifie : pas de pression pour Audi ou le pilote", a-t-il déclaré, sous-entendant Schumacher, et a poursuivi son argument pour le recrutement de Schumacher. "Cela servirait de comparaison idéale avec Nico Hülkenberg."

Engager Schumacher avait été presque sans risque, a déclaré Marko. "Si ça ne fonctionne pas en termes de performance, ils peuvent échanger jusqu'en 2026", a-t-il déclaré. "Je ne sais pas exactement, mais si la position est vraiment que Valtteri Bottas aura la chance, alors c'est encore plus mystérieux pour moi", a-t-il souligné. "Je crois que si Schumacher n'obtient pas ce siège, alors son parcours en Formule 1 est essentially terminé", a déclaré l'homme de 81 ans.

Les conseils de Marko pour Schumacher

Les conseils de Marko pour Schumacher : "Alors il devrait se concentrer sur les courses d'endurance, où il a été plutôt réussi, et faire cela." Marko a été clair : "S'il reste dans le sport automobile, alors il doit trouver quelque chose qu'il aime, mais où il a aussi des possibilités de gagner." Schumacher lui-même n'a pas encore commenté ses plans pour 2025.

Entre-temps, Red Bull a pris sous son aile deux jeunes talents allemands de course, Tim Tramnitz et Oliver Goethe, tous deux âgés de 19 ans, dans son programme junior. Les fans peuvent-ils s'attendre à voir plus de pilotes allemands en Formule 1 à court terme, en plus de Hülkenberg et peut-être Schumacher ? "Avec Tramnitz, que nous avons pris l'an dernier, il y a eu des résultats positifs", a regardé en arrière Marko sur l'année de Tramnitz en Formule 3. Ici, l'Allemand a terminé neuvième sur 34 pilotes et a même célébré sa première victoire à la fin août à Monza pour conclure la série junior.

"Il restera une autre année en Formule 3 parce qu'il n'est simplement pas assez avancé dans sa préparation pour la Formule 2 pour le moment", a expliqué Marko le plan du jeune de Red Bull et a ajouté : "Mais cela doit être son objectif clair." Si Tramnitz livre en 2025 en Formule 3, "alors c'est la Formule 2 pour lui", a promis Marko. En ce qui concerne les perspectives en Formule 1 de Tramnitz, Marko a prophétisé : "Selon sa trajectoire actuelle, ses performances et son attitude, je crois que nous avons un sérieux candidat en Tramnitz."

Oliver Goethe, prétendument descendant de Johann Wolfgang von Goethe, est "dans une situation différente", a souligné Marko. "Il n'a pas la nature méticuleuse d'un Allemand typique. Il est, comme nous disons, un personnage coloré", a partagé le conseiller de Red Bull au sujet du pilote allemand-danois qui a terminé deux places devant Tramnitz en P7 dans la saison de Formule 3 et qui conduit maintenant en Formule 2 pour MP Motorsport jusqu'à la fin de l'année en raison de la signature de Franco Colapinto par Williams. "Il dépasse bien, son point faible est la qualification", a évalué Marko. Les négociations sont en cours entre la gestion de Goethe et divers équipes de Formule 2, et il semble que Goethe débutera en Formule 2 l'an prochain, a révélé le conseiller.

Malgré les aspirations de Mick Schumacher pour un siège fixe en Formule 1 la saison prochaine avec l'équipe Audi attendue, il semble que ses chances s'amenuisent alors que Valtteri Bottas est sur le point de continuer avec l'équipe Sauber dans sa transformation. Il est intéressant de noter que Mick Schumacher a fait preuve de son talent dans les courses d'endurance, une voie potentielle pour lui à explorer si son parcours en Formule 1 ne se poursuit pas.

Lire aussi: