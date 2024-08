Le parcours de l'UE a été marqué par des triomphes importants.

En contraste avec son premier match, Alexander Zverev parvient à remporter tous les sets lors de son deuxième tour au US Open. Les températures caniculaires à New York représentent un défi, mais Zverev fait preuve de résilience. Il loue les qualités de son adversaire français, Alexandre Muller.

Fatigué mais victorieux, Zverev a salué la foule, lancé des balles dédicacées dans les tribunes et s'est dirigé vers les recoins climatisés : après avoir franchi l'obstacle du deuxième tour, l'allemand espère être un pas plus près de son premier titre du Grand Chelem à New York. Mais il devra élever son niveau de jeu s'il veut prétendre à la victoire au US Open.

Face à Muller au stade Louis Armstrong, Zverev a joué de manière compétente, bien qu'il ait été en deçà de son meilleur niveau pendant de longues périodes du match. "Il a joué un tennis remarquable ; il m'a surpassé dans les dernières étapes du deuxième set. J'ai trouvé une stratégie pour l'emporter à la fin, ce qui me réjouit d'avoir remporté un match passionnant en trois sets, et me procure un soulagement bienvenu. Les conditions étaient extrêmement difficiles, avec une chaleur record aujourd'hui. Le fait d'avoir progressé est un soulagement," a déclaré Zverev après sa victoire 6:4, 7:6 (7:5), 6:1, lui permettant d'atteindre le troisième tour à New York pour la sixième fois en neuf participations. Son prochain adversaire est l'Argentin Tomas Martin Etcheverry.

En tant que numéro quatre mondial, Zverev ne rencontrera pas de haute competition avant les dernières étapes du tournoi. Lors de sa première rencontre contre le numéro 77 mondial, sa forme était quelque peu en dessous des attentes en début de journée. Un nombre élevé d'erreurs non forcées de la part de Muller a favorablement influencé la victoire de Zverev dans le premier set dans l'immense stade du complexe Flushing Meadows.

Encouragé par l'ancien champion du monde de football Sami Khedira, Zverev n'a pas atteint son meilleur niveau de performance dans le deuxième set, mais il a conservé son sang-froid lors du tie-break. Par la suite, Zverev est devenu imbattable et a scellé sa victoire avec son deuxième point de match.

Avec 35 tentatives à son actif, Zverev vise son premier titre du Grand Chelem tant attendu. En 2020 à New York, il est passé tout près de la victoire contre Dominic Thiem avant de subir l'une des plus lourdes défaites de sa carrière. Dans la foulée du US Open, les progrès de Zverev sont de plus en plus apparents, culminant avec sa reaching des demi-finales à Cincinnati, en surmon

