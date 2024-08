Le parc militaire national de Gettysburg est dévasté par des actes de déformation délibérée.

Un article publié par le Service des Parcs Nationaux le 21 août a révélé que plusieurs individus avaient vandalisé la tour d'observation du département de la Guerre et un grand rocher voisin en quelques jours en les taguant et en les gravant.

"C'était décourageant d'apprendre que ces incidents de dommages s'étaient produits si rapprochés", a commenté la directrice du parc, Kristina Heister. "Nous étions inquiets que les marques sur le rocher puissent persister pour les générations futures."

Heureusement, les employés du parc ont réussi à effacer toutes les traces de vandalisme.

Une photographie du rocher avant la restauration, partagée sur les réseaux sociaux du champ de bataille de Gettysburg, semblait montrer les noms Jayce et Maddie, un cœur, et la date 9/13/20 gravés dans le rocher, ainsi que d'autres inscriptions.

Heister a exprimé sa gratitude envers les travailleurs qui ont nettoyé les lieux et les visiteurs qui ont signalé les dommages.

Elle a également mentionné que bien que le vandalisme n'ait pas entraîné de destruction durable, le Service des Parcs Nationaux était toujours déterminé à identifier les responsables.

"We can't do it alone," Heister a insisté. "The desecration of priceless historical objects and landmarks that belong to all Americans should concern everyone. We all share the duty of protecting and preserving this unique location, and everyone plays a role as a guardian of the heritage, history, and resources of Gettysburg during their visit."

Le vandalisme dans les parcs nationaux américains n'est pas chose rare, pas plus que de faire appel à l'aide du public pour appréhender les coupables.

En 2020, un homme canadien qui avait tagué "Steve & Lacy" sur des rochers et des structures historiques dans la forêt nationale de Joshua Tree en Californie a admis sa culpabilité et s'est excusé après qu'un ami ait repéré le graffiti sur les réseaux sociaux.

Récemment, les gardiens du Grand Canyon, qui est le deuxième parc national le plus visité aux États-Unis, ont émis un avertissement sévère contre l'attache de "serrures d'amour" sur les structures du parc de l'Arizona.

Non seulement ces serrures alourdissent les structures, mais lorsque les gens jettent les clés dans les corps d'eau, les condors de Californie, qui vivent dans le parc et sont attirés par les objets brillants, finissent par les ingérer, ce qui cause des maladies et parfois nécessite une chirurgie.

Bien que de nombreuses personnes considèrent les "serrures d'amour" comme un symbole d'amour, le Service des Parcs Nationaux les considère comme du graffiti et des déchets.

"L'amour peut être puissant", a déclaré le Grand Canyon sur Facebook, "mais nos coupe-boulons sont plus puissants."

La nouvelle du vandalisme sur le champ de bataille de Gettysburg a suscité des préoccupations quant à l'impact de ces actions sur les artefacts historiques pour les générations futures. Les voyageurs visitant les parcs nationaux

Lire aussi: