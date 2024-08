- Le parc Europa est populaire auprès des touristes étrangers

Le plus grand parc de loisirs d'Allemagne, Europa-Park à Rust, est très apprécié des touristes internationaux. Selon un sondage publié par l'Office national allemand du tourisme (DZT), cette attraction du sud de la Bade-Wurtemberg, qui comprend des montagnes russes, des manèges et des restaurants, se classe deuxième dans un sondage national, derrière seulement le Miniatur Wunderland à Hambourg. Le Europa-Park dans le district d'Ortenau accueille environ six millions de visiteurs par an, comme l'ont déclaré précédemment les propriétaires, la famille Mack.

Environ 25 000 personnes originaires de l'étranger ont participé au sondage en ligne, selon le DZT, l'organisation de marketing du gouvernement fédéral pour la destination touristique Allemagne.

La Bade-Wurtemberg continue de figurer en bonne place dans la liste des attractions préférées. Le lac de Constance (Bodensee) avec l'île de Mainau et le site du patrimoine mondial de l'UNESCO Klosterinsel Reichenau se classe 12ème. Le Ravensburger Spieleland à Meckenbeuren (district du lac de Constance) arrive en 16ème position, suivi de la Forêt-Noire (18ème) et du parc à thème Erlebnispark Tripsdrill à Cleebronn (district de Heilbronn) à la 19ème place.

Les 100 attractions les plus populaires en Allemagne

Le sondage qui a classé Europa-Park deuxième en Allemagne a été réalisé par le DZT, qui est responsable de la promotion de l'Allemagne en tant que destination touristique. Le DZT a également rapporté qu'environ 25 000 répondants internationaux ont participé au sondage en ligne.

Lire aussi: