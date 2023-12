Le "parc d'attractions artistiques" qui a passé 35 ans dans un entrepôt

Luna Luna, un "parc d'attractions artistiques" qui a fonctionné dans les années 1980 avec des manèges et des attractions conçus par des artistes légendaires tels que Jean-Michel Basquiat, Salvador Dalí, Keith Haring et Sonia Delaunay, est aujourd'hui exposé pour la première fois depuis 36 ans. L'installation immersive, intitulée Luna Luna : Forgotten Fantasy, a été inaugurée vendredi dernier à Los Angeles.

En pénétrant dans l'entrepôt de 60 000 mètres carrés qui abrite désormais Luna Luna, les visiteurs du parc sont instantanément transportés à l'époque où de nombreux artistes dont les créations sont exposées étaient au sommet de leur gloire : Les dessins au trait de Keith Haring entourent son carrousel peint à la main ; l'arbre cylindrique "Enchanted Tree" de David Hockney semble tout droit sorti d'un film de Disney. Des échassiers, des personnages costumés et des marionnettistes du Bob Baker Marionette Theater, la plus ancienne compagnie de théâtre pour enfants de Los Angeles, déambulent en hommage aux jongleurs, aux tourneurs d'assiettes, aux mimes et aux autres artistes de théâtre qui ont contribué au spectacle dans sa version originale.

Des lumières de carnaval illuminent une balançoire triviale de Kenny Scharf, l'une des attractions phares de Luna Land. L'une des contributions de Heller à Luna Land : une chapelle de mariage anarchique, où les visiteurs peuvent "épouser" qui ils veulent - ou ce qu'ils veulent.

Le parc, qui a ouvert ses portes à Hambourg, en Allemagne, au cours de l'été 1987, est le fruit de l'imagination de l'artiste autrichien, auteur et pop star André Heller. Plus de dix ans auparavant, Heller avait commencé à imaginer Luna Luna, inspiré par le parc d'attractions Prater de Vienne, la ville de son enfance. Dans une interview accordée au New York Times en 2022, Heller a déclaré qu'il espérait "construire un grand pont entre ce qu'on appelle l'avant-garde - les artistes qui étaient parfois un peu snobs et n'avaient pas de lien avec les masses - et ce qu'on appelle les gens normaux".

Après avoir obtenu une subvention à six chiffres du magazine allemand Neue Revue, Heller a parcouru le monde pour persuader plus de 30 des créateurs les plus renommés de l'époque - parmi lesquels Ingmar Bergman et Henry Miller - de contribuer à Luna Luna.

En photos : Luna Luna, le "parc d'attractions artistiques" d'André Heller

"La raison pour laquelle tous ces artistes importants ont participé pour si peu d'argent, c'est que je leur ai dit : "Écoutez, vous recevez constamment les plus grandes commandes ; tout le monde veut vos peintures ou vos sculptures, mais je vous invite à faire un voyage dans votre propre enfance"", a-t-il déclaré au commissaire d'exposition Dieter Buchhart en 2016. Tous les participants, sans exception, ont répondu : "Bien sûr, c'est un beau défi".

Basquiat a fourni des dessins (qui faisaient référence à ses œuvres antérieures, comme des dessins anatomiques) qui ont été peints sur une grande roue blanche - qui comportait en son centre une représentation massive d'un cul de babouin. Dalí construisit Dalídom, un pavillon contenant un funhouse géodésique en miroir qui était la continuation du funhouse surréaliste qu'il avait créé pour l'exposition universelle de New York en 1939.

Kenny Scharf réalise une balançoire-chaise aux couleurs de l'arc-en-ciel surmontée de personnages caricaturaux, Monika Gilsing conçoit des drapeaux ornés de ses "Images du vent" et dans l'une des expositions les plus étranges, "Palace of the Winds", Heller collabore avec l'artiste Walter Navratil sur une pièce où des artistes pètent dans des microphones tandis qu'un orchestre joue de la musique classique.

Une foire mondiale

Heller a de grands projets : Avant d'être installée définitivement à Vienne, Luna Luna devait partir de Hambourg pour un tour du monde. Sa deuxième étape devait avoir lieu à San Diego, en Californie, mais des problèmes juridiques compliquèrent - et finalement firent échouer - ses débuts aux États-Unis comme prévu. Heller s'endette et la Fondation Stephen et Mary Birch, une organisation philanthropique, accepte d'acheter le parc. Des désaccords sur le prix d'entrée et d'autres questions ont toutefois conduit la fondation à se retirer de l'affaire, ce qui a donné lieu à des années de procès et de litiges. Luna Luna a été fermé et entreposé, largement oublié. (Mais pas par Heller lui-même, qui a décrit au Times sa fascination inassouvie pour Luna Luna comme "une histoire d'amour où l'on ne peut s'empêcher de faire des rêves érotiques").

En 2019, le directeur de la création Michael Goldberg est tombé sur la légende de Luna Luna en ligne. "Je suis tombé amoureux instantanément", a-t-il déclaré à CNN lors d'une visite de "Luna Luna : Forgotten Fantasy". "Voir tant d'artistes différents - tant de mouvements artistiques différents, des artistes à différents stades de leur carrière - se réunir pour créer quelque chose que j'ai trouvé si fascinant". Il a contacté Heller qui, par un heureux hasard, avait déjà discuté avec Daniel McClean, un avocat international spécialisé dans l'art, des moyens de ramener Luna Luna sur le devant de la scène. Goldberg a ensuite soumis l'idée à DreamCrew, la société d'art et de divertissement cofondée par le rappeur Drake et son manager Adel Nur. DreamCrew a acheté l'intégralité de Luna Luna à la Fondation Stephen et Mary Birch pour une somme non divulguée.

En janvier 2022, les caisses d'expédition ont été ouvertes, permettant à ces œuvres vieilles de plusieurs décennies de revoir enfin la lumière du jour. Mais après 35 ans de stockage, les attractions n'étaient plus fonctionnelles, même si certains des moteurs d'origine fonctionnaient encore. (Dans la forme actuelle de Luna Luna, les visiteurs peuvent pénétrer dans certaines des installations, mais les manèges ne sont pas approuvés pour un usage humain). "Il n'y avait pas de modèle pour la restauration", explique Lumi Tan, directrice du projet. "Parce que ces œuvres ont été créées pour être interactives, notre approche de la conservation vise à refléter leur utilisation par près de 300 000 visiteurs en 1987, plutôt que de leur redonner l'aspect qu'elles avaient avant l'ouverture du parc."

Un visiteur de "Luna Land : Fantaisie oubliée" découvre les intérieurs en miroir de l'installation "Dalídom" de Dalí.

Ce projet est en cours ; si 16 des œuvres sont exposées à "Luna Luna : Forgotten Fantasy", notamment les œuvres de Basquiat, Haring et Dalí, d'autres sont encore en cours de restauration.

En plus de participer aux attractions originales, les visiteurs peuvent consulter des archives photographiques du développement initial du parc et apprendre comment il a été mis au jour et restauré. Des articles d'archives du Luna Luna original (notamment des t-shirts et des affiches conçus par Haring, Hockney et l'artiste pop Roy Lichtenstein) sont vendus aux côtés d'articles nouvellement conçus pour l'exposition.

"Honnêtement, nous n'aurions pas pu imaginer une réponse aussi incroyable", a déclaré M. Goldberg à CNN dans un courriel concernant le week-end d'ouverture de l'installation. "Voir des jeunes familles, des groupes d'amis, des couples en rendez-vous, des touristes, des personnes âgées et tous les autres faire la queue avant l'ouverture de nos portes et repartir des heures plus tard, le sourire aux lèvres, a été très émouvant pour toute l'équipe.

Luna Luna : Forgotten Fantasy sera exposée jusqu'au printemps 2024. Cependant, LA n'est peut-être que le début, les nouveaux propriétaires du parc prévoyant de faire appel à des artistes modernes pour créer de nouvelles attractions entièrement opérationnelles en vue d'une tournée mondiale dans l'esprit de la vision originale de Heller. (Cependant, Heller n'est plus impliqué dans le renouveau lui-même, après avoir admis l'année dernière au magazine autrichien Falter qu'il avait participé à la vente d'un cadre faussement attribué à Basquiat, dans le cadre d'une "farce").

En fin de compte, a déclaré M. Goldberg, la nouvelle exposition invoque l'esprit de l'originale en s'efforçant d'atteindre à la fois ceux qui apprécient l'art et ceux qui n'y connaissent rien. "Luna Luna est quelque chose qui peut soit vous inspirer à faire quelque chose de créatif, soit vous y reconnecter", a-t-il expliqué. "L'objectif est de susciter la joie et l'émotion chez les gens.

Source: edition.cnn.com