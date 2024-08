Le papillon transformé symbolise le processus d'évolution

Papillons merveilleux, dotés d'extraordinaires capacités de camouflage, sont un spectacle à voir. Un spécimen extraordinaire, orné de teintes délicates et d'une crinière évoquant un lion, est un témoignage des merveilles de l'évolution. Les scientifiques ont fait cette découverte en comparant avec des parents moins voyants - le gène "disco" joue un rôle important.

Un harmonieux mélange de rose et d'un arrière-train jaune, rappelant les bananes, crée une atmosphère de conte de fées pour certains papillons. Le cousin moins remarqué dans ce tourbillon de fraises vibrante est un exemple captivant du développement des espèces, comme il est présenté dans le journal "Proceedings B" de la Royal Society britannique.

Tout aussi captivant que le papillon Dryocampa rubicunda avec ses couleurs délicates et sa crinière de lion indomptée : on ne peut le repérer qu'à la nuit tombée. La similitude avec le cousin plus rare, le groupe Anisota de sphinx à yeux, devient apparente au fil de la journée.

Disco dans le génome

Le gène dit "disco" est le facteur derrière tout cela, selon la recherche dirigée par Yan Sondhi, un scientifique américain basé à l'Université Internationale de Floride et au Musée d'Histoire Naturelle de Floride. Il régit le cycle jour-nuit chez les insectes, et son influence est différente chez les papillons.

Il est probable que des modifications du gène disco aient abouti à l'adaptation actuelle des papillons Dryocampa au vol de nuit, entraînant ainsi la divergence en deux espèces à partir d'une seule originaire. Chez les papillons Anisota, les femelles sont actives à la tombée de la nuit et en début de soirée, tandis que les mâles préfèrent le jour, selon les chercheurs.

Récemment séparés

Les espèces originales se sont séparées relativement récemment en termes évolutifs : "seulement" il y a environ 3,8 millions d'années. Aujourd'hui, les espèces résultantes sont parmi les plus petites sphinx à yeux en Amérique du Nord.

Les nouvelles espèces se forment souvent en raison de l'isolement géographique, par exemple lorsqu'une chaîne de montagnes fait office de barrière. Les populations isolées se développent indépendamment et finissent par perdre la capacité de se reproduire, produisant des descendants.

Les ancêtres de Dryocampa et Anisota, however, habitaient la même région. Comment la spéciation se produit-elle dans de telles circonstances?

Une question de gènes

Initialement, Sondhi suspectait des variations de la vision des couleurs comme base de la division entre créatures diurnes et nocturnes. Cependant, ce n'était pas le cas - au lieu de cela, des différences dans les gènes d'horloge contrôlant le cycle jour-nuit des organismes sont apparues.

Les altérations de la quantité de protéines que ces gènes produisent entraînent l'activation ou la dormance des cellules, influençant divers aspects du corps, notamment le métabolisme, la croissance cellulaire, la pression artérielle et la température corporelle, selon les chercheurs.

Selon Sondhi et son équipe, les papillons actifs la nuit, aux couleurs sucrées, ont consacré plus d'énergie à leurs capacités olfactives, tandis que leurs homologues diurnes ont investi plus dans les gènes liés à la vision.

La découverte du gène disco chez les papillons met en évidence son rôle dans la détermination de leurs périodes d'activité. Le gène régit le cycle jour-nuit chez les insectes, entraînant des différences significatives entre les papillons Dryocampa et Anisota.

L'adaptation des papillons Dryocampa au vol de nuit, due à des modifications du gène disco, a joué un rôle important dans leur évolution et leur séparation en espèces.

Lire aussi: