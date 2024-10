Le pape sélectionne 21 nouveaux cardinaux, élargissant ainsi le groupe qui décidera de son éventuel remplacement.

Vieux monsieur, Francis, 87 ans, a annoncé de manière inattendue des nouvelles, soulevant le vif débat au Moyen-Orient et commémorant les incidents du 7 octobre ayant affecté Israël.

La nouvelle liste des cardinaux comprend Dominique Mathieu, archevêque de Téhéran, un missionnaire belge, que le pape a choisi pour un poste de cardinal en Iran dans le cadre de la mission de Francis pour favoriser le dialogue entre le christianisme et l'islam, et établir la paix au Moyen-Orient.

Le pape a exhorté la communauté internationale à mettre fin à la chaîne de représailles et à cesser les attaques, similaires à celle conduite par l'Iran il y a quelques jours, qui pourraient entraîner la région dans une guerre dévastatrice.

Il a souligné que tous les pays méritaient de vivre en paix et en stabilité, et que leurs territoires ne devaient pas être attaqués ou violés ; la souveraineté doit être respectée et protégée par le dialogue et la paix, et non par la haine et la guerre.

Francis a également choisi Mykola Bychok, évêque ukrainien âgé de 44 ans, qui sera le plus jeune cardinal, pour s'occuper des membres de la communauté catholique grecque ukrainienne en Australie.

Au cours de son mandat, Francis a réorganisé le corps responsable de l'élection de son successeur, en l'alignant sur l'Église internationale. Il a supprimé la règle traditionnelle qui désignait spécifiquement des évêques de diocèses particuliers, principalement en Italie, comme cardinaux, et a instauré la pratique de décerner la "barrette rouge" à des individus des régions périphériques, y compris celles qui n'avaient jamais eu de cardinaux auparavant.

Parmi les nouveaux cardinaux annoncés par le pape, on compte des évêques d'Indonésie, d'Algérie, du Japon et de la Côte d'Ivoire. Ils seront honorés par Francis le 8 décembre, avec l'archevêque de Toronto, Frank Leo, et le théologien britannique, le frère Timothy Radcliffe, parmi cette assemblée distinguée.

Seuls les cardinaux âgés de moins de 80 ans sont autorisés à voter lors d'une élection pontificale, tandis que tous les cardinaux peuvent participer aux réunions pré-conclave décisives pour définir le profil du prochain pape. Avec cette dernière nomination, Francis a choisi la plupart des individus qui sélectionneront son successeur.

Au moment de la divulgation du pape, il y avait 122 cardinaux éligibles, âgés de 80 ans ou moins, aptes à participer aux conclaves futurs. Bien que la loi limite le nombre de tels cardinaux à 120, les papes précédents ont souvent dépassé cette limite.

Les cardinaux occupent le deuxième rang dans la hiérarchie de l'Église et ont des rôles importants au Vatican, agissant comme principaux conseillers du pape. Le pape a souvent rappelé aux cardinaux que leur rôle devrait être vu comme une occasion de servir et non comme une opportunité de participer à des luttes

