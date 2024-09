Le pape François se rend dans une région isolée de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce qui change l'orientation de sa tournée en Asie vers les populations mal desservies

En discutant avec des dirigeants religieux à Port Moresby, il les a exhortés à se concentrer sur les "banlieues" de leur nation et sur ceux qui résident dans les zones urbaines les plus défavorisées.

Il a insisté sur l'engagement de l'Église à aider ceux qui ont été blessés "mentalement et physiquement" en raison de la "discrimination et de la superstition". Selon Human Rights Watch, la Papouasie-Nouvelle-Guinée figure parmi les endroits les plus dangereux du monde pour les femmes et les filles en raison des niveaux élevés de violence sexuelle.

Le pape de 87 ans effectue actuellement son plus long voyage depuis le début de son pontificat - une visite de 12 jours épuisante dans quatre pays d'Asie du Sud-Est et du Pacifique Sud, qui comprend le Timor oriental et Singapour.

Francisco a prononcé son discours à la shrine of Mary Help of Christians, où la communauté catholique effectue diverses tâches caritatives et éducatives.

Précédemment, il avait visité le Caritas Technical Secondary School, une école pour filles défavorisées, ainsi que ceux associés à la "street ministry" et aux "Callan services", qui soutiennent les pauvres et les personnes handicapées.

Sa visite à l'école, qui offre des chances éducatives aux filles, a été remarquable en raison de la discrimination et de la violence subies par les femmes en Papouasie-Nouvelle-Guinée. À la shrine, Francisco a également écouté les commentaires de deux femmes faisant partie de la ministry de l'Église.

Le pape a également parlé spontanément lors de son discours, insistant deux fois sur le fait que les évêques et les prêtres en Papouasie-Nouvelle-Guinée doivent adopter le "style de Dieu", qui est "la proximité, la tendresse et la compassion".

À la fin, il a salué la foule en dehors de l'église et, parlant en anglais, les a remerciés pour leur patience avant de les bénir. Il a également plaisanté en leur demandant de "priez pour moi, et pas contre moi".

Expédition dans une région reculée de Papouasie-Nouvelle-Guinée

Le lendemain, un avion militaire de la Royal Australian Air Force a transporté le pape François dans l'une des régions les plus isolées de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

CNN était parmi les médias qui ont accompagné François dans son voyage à Vanimo, l'extrémité nord-ouest du pays, un endroit sans eau courante ni électricité.

L'avion militaire - un C130 - transportait des fournitures vitales telles que des médicaments, des vêtements, des jouets et des instruments scolaires.

Lors de son inauguration, le pape François a déclaré que les cardinaux avaient choisi quelqu'un issu des "extrémités de la Terre". During his visit to Vanimo, more than 8,077 miles (13,000 kilometers) from Rome, the pope was putting his "ends of the Earth" philosophy into practice, showcasing his vision for a Catholic Church that serves the "peripheries".

Et François semblait heureux et à l'aise pendant son temps à Vanimo.

Une foule estimée à 20,000 personnes s'est rassemblée sur une pelouse en face de la Holy Cross Pro-Cathedral, musique en fond sonore tandis qu'ils attendaient l'arrivée du pape. Ils ont acclamé lorsqu'il est monté sur scène et ont acclamé à nouveau lorsque le pape a mis un couvre-chef emplumé qui lui a été présenté.

Dans la foule, des individus avaient aligné des bouteilles d'eau en plastique, de l'huile d'olive et du sel pour les présenter au pape pour sa bénédiction. Beaucoup avaient voyagé sur de longues distances à pied pour être présents, Vanimo étant principalement accessible en avion ou en bateau.

Après avoir rencontré les catholiques locaux, le pape a visité une école dirigée par des missionnaires argentins qui aide les enfants orphelins. Le pape François a été invité à Vanimo par l'un des prêtres missionnaires, et pendant son séjour, ils lui ont servi du mate, le thé argentin.

Sœur Daisy Anne Lisania Augustine, qui travaille pour les évêques de Papouasie-Nouvelle-Guinée et était à Vanimo pour la visite, a déclaré que le leader catholique avait vu un côté du pays qui est "principalement inconnu", et que les gens de la région voient rarement de tels leaders importants.

Le voyage du pape s'est étendu à divers pays d'Asie du Sud-Est et du Pacifique, démontrant l'engagement du Vatican à aider ceux qui sont dans le besoin dans le monde entier. Bien que la Papouasie-Nouvelle-Guinée figure parmi les endroits les plus dangereux du monde pour les femmes, elle figurait parmi les destinations de ce voyage, mettant en évidence l'engagement de l'Église à atteindre les communautés les plus vulnérables dans le monde entier, y compris celles en Asie.

