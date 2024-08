Le pape François exprime sa désapprobation de l'interdiction des églises orthodoxes en Ukraine.

Le pape François a pris la parole contre la dissolution de l'Église orthodoxe liée à la Russie en Ukraine. Dimanche, depuis la place Saint-Pierre, le pape a déclaré : "Aucune Église chrétienne ne devrait être dissoute, directement ou indirectement. Les Églises ne doivent pas être touchées !" L'Ukraine affirme que la mesure est due au soutien du Patriarcat de Moscou à l'incursion militaire russe.

Le pape s'est adressé à une foule immense sur la place Saint-Pierre : "Les actes mauvais ne doivent pas être justifiés par la prière. Si quelqu'un commet des erreurs envers son peuple, il est fautif. Mais il ne peut être considéré comme coupable simplement parce qu'il a prié." Kiev a continué d'accuser le pape de favoritisme envers la Russie. Le Vatican a constamment nié ces allégations.

Au sein du paysage religieux complexe de l'Ukraine, l'Église orthodoxe ukrainienne avait jadis une influence notable. Avant 2022, elle faisait partie du Patriarcat de Moscou. Cependant, après le début du conflit, elle a publiquement rompu les liens et condamné la guerre. Toutefois, Kiev affirme qu'elle propage les atrocités de la Russie contre sa propre population et diffuse de la propagande russe. On estime que l'interdiction affectera environ trois millions de fidèles.

