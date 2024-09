Le pape expulse un évêque et neuf autres membres d'un groupe religieux péruvien pour des accusations de mauvaise conduite sadique.

L'action contre la direction de la Sodalitium Christianae Vitae, ou la Sodalitium de la Vie Chrétienne, a suivi la décision du pape François du mois dernier d'expulser le fondateur du groupe, Luis Figari, après la découverte qu'il avait agressé sexuellement ses recrues.

Cette nouvelle a été annoncée par la Conférence épiscopale péruvienne, qui a publié une déclaration de l'ambassade du Vatican sur son site Web.

La déclaration a surpris en divulguant des abus révélés lors de l'enquête du Vatican, qui sont rarement, voire jamais, punis canoniquement, tels que l'accès non autorisé aux communications numériques de quelqu'un, et en nommant les individus considérés comme responsables par le pape.

Ce mouvement sera probablement célébré par certaines des victimes qui ont parlé à CNN plus tôt cette année et qui ont exhorté le Vatican à prendre des mesures sérieuses contre les auteurs après des années d'impunité.

Selon la déclaration, les enquêteurs du Vatican ont découvert des abus physiques, y compris avec sadisme et violence, une manipulation de conscience de type secte, des abus spirituels, un abus de pouvoir, une gestion financière incorrecte et l'utilisation de la presse pour attaquer les critiques.

Ce dernier était presumably aimed at a Sodalitium-linked journalist who had been attacking critics of the movement on social media.

Figari a établi le mouvement en 1971 en tant que communauté laïque visant à recruter des "soldats de Dieu", l'une des plusieurs sociétés catholiques formées en réponse aux théologies de la libération de gauche qui ont pris de l'ampleur en Amérique latine à partir des années 1960. À son apogée, le groupe comptait environ 20 000 membres en Amérique du Sud et aux États-Unis, et avait une influence significative au Pérou.

Des plaintes concernant les abus de Figari ont été déposées auprès de l'archidiocèse de Lima en 2011, et il y a eu d'autres rapports de conduite similaire remontant à 2000. Cependant, ni l'Église locale ni le Saint-Siège n'ont pris de mesures significatives jusqu'à ce que l'une des victimes, Pedro Salinas, écrive un livre avec la journaliste Paola Ugaz détaillant les pratiques tordues de la Sodalitium en 2015, intitulé "Mi-moines, mi-soldats".

Une enquête externe commandée par la Sodalitium a ensuite révélé que Figari était "narcissique, paranoïaque, dépréciatif, vulgaire, vindicatif, manipulateur, raciste, sexiste, élitiste et obsédé par les questions sexuelles et l'orientation sexuelle" des membres de la Sodalitium.

L'enquête, publiée en 2017, a révélé que Figari avait agressé sexuellement ses recrues et les avait contraints à avoir des relations sexuelles entre eux. Il prenait plaisir à les voir souffrir, inconfortables et effrayés, et les humiliait souvent devant les autres pour maintenir le contrôle sur eux.

Malgré ces conclusions, le Saint-Siège a refusé d'expulser Figari du mouvement en 2017 et lui a simplement ordonné de vivre à l'écart de la communauté de la Sodalitium à Rome et de cesser tout contact avec elle. Le Vatican était reportedly limité par le droit canonique qui ne prévoyait pas de telles sanctions pour les fondateurs de communautés religieuses qui n'étaient pas prêtres. Les survivants étaient outrés.

Cependant, la dernière enquête du Vatican a révélé que les abus dépassaient Figari et impliquaient également des prêtres de la Sodalitium ainsi que le harcèlement et l'accès non autorisé aux communications de leurs victimes, tout en couvrant les crimes commis dans le cadre de leurs fonctions officielles, selon la déclaration.

L'enquête a été menée par les enquêteurs en chef des crimes sexuels du Vatican, l'archevêque maltais Charles Scicluna et le монсеньор Jordi Bertomeu, du Dicastère pour la doctrine de la foi, qui se sont rendus à Lima l'année dernière pour entendre les témoignages des victimes.

La personne la plus haute gradée ordonnée de partir était l'archevêque José Antonio Eguren, qui a été contraint de démissionner en tant qu'évêque de Piura en avril après avoir poursuivi Salinas et Ugaz pour leur rapport.

En plus des propres abus de Figari, leur rapport avait révélé l'expulsion présumée de paysans sur des terres dans le diocèse d'Eguren par un promoteur immobilier lié à la Sodalitium.

La journaliste Ugaz a accueilli la décision d'expulser les 10 individus et a déclaré que la référence au piratage de la Sodalitium faisait référence à elle : elle a affirmé que ses communications avaient été piratées en 2023 après avoir rapporté sur les avoirs offshore de la Sodalitium et d'autres transactions financières, et croyait que le groupe cherchait à connaître ses sources.

"C'est une démonstration que, au Pérou, les survivants n'auraient jamais trouvé de justice et de réparation (sans Bertomeo et Scicluna) car la Sodalitium est une organisation ayant un grand pouvoir politique, social et économique", a-t-elle déclaré dans une déclaration à l'AP.

Le Vatican, dans la déclaration, a déclaré que les évêques péruviens avaient rejoint le pape en demandant pardon aux victimes tout en exhortant le mouvement en difficulté à entreprendre un voyage de justice et de réparation.

Il n'y a pas eu de réponse immediate à une demande de commentaire de la part de la Sodalitium.

Cette décision du Vatican d'expulser Figari et d'autres membres de la Sodalitium est importante non seulement pour les Amériques, mais pour le monde entier, car elle fixe un précédent pour traiter de tels cas d'abus et de malversations au sein des communautés religieuses.

L'expulsion de Figari et d'autres membres de la Sodalitium est un coup dur pour le groupe, dont l'influence a été ressentie non seulement en Amérique latine, mais aussi aux États-Unis.

