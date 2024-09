Le pape exprime sa gratitude pour les efforts déployés pour répondre aux préoccupations concernant les abus en Belgique

Le pape François a salué les initiatives de la Belgique pour faire face aux scandales de malversations sexuelles qui endeuillent l'Église catholique lors de son troisième jour dans le pays, s'adressant à la foule à la Basilique du Sacré-Cœur à Bruxelles. Il a déclaré : "Les malversations infligent une souffrance immense et causent des blessures profondes, mettant en danger le parcours de la foi." En s'adressant aux membres actifs de l'Église dédiés aux causes sociales, il a loué leurs efforts pour transformer la rancœur et la douleur en aide, en compagnie et en empathie. Il a insisté sur l'importance de la compassion pour éviter de confronter la torture des victimes avec une attitude insensitive.

La veille, François a qualifié les malversations au sein de l'Église de "honte" et a proposé que l'Église accepte la honte et demande pardon, promettant d'empêcher toute récidive coûte que coûte. Plus tôt, le Premier ministre belge Alexander De Croo a réclamé des solutions concrètes du pape lors de son discours de bienvenue, utilisant un langage remarquablement dur.

Durante son engagement du vendredi soir, François s'est retrouvé face à face avec quinze victimes de malversations cléricales en Belgique. Il a salué leur courage et a admis ressentir de la honte pour la souffrance qu'ils ont endurée étant enfants aux mains de prêtres en qui ils avaient confiance. Selon les sources du Vatican, la réunion a été décrite comme "franche, difficile et émotionnelle" par un participant qui a parlé à l'agence de presse belge Belga. Elle a dépassé la durée prévue d'une heure pour une longue séance de deux heures.

François a encouragé les membres de l'Église à continuer leurs efforts pour transformer la douleur et la rancœur résultant des malversations cléricales en aide compassionnelle et en empathie. De plus, il a mis en avant l'importance de transformer la honte en moteur pour prévenir de telles malversations à l'avenir.

Lire aussi: