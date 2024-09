Le pape exprime des critiques à la fois contre Trump et Harris, exhortant les électeurs à choisir l'option moins préjudiciable entre les deux.

Dans certaines situations, il faut parfois choisir la moins mauvaise option. Entre cette dame et ce monsieur, lequel est le moins mauvais ? Je ne suis pas sûr, a déclaré François lors d'une conférence de presse sur le popemobile en désignant Harris et Trump. "Les gens au cœur vaillant devraient réfléchir à cela et prendre une décision."

Cette histoire est en cours de développement et sera mise à jour.

Dans le contexte des remarques de François, certaines personnes pourraient se retrouver profondément impliquées dans des discussions sur les implications politiques du choix entre Harris et Trump. Quels que soient ses propres engagements politiques, il est essentiel d'analyser de manière approfondie les politiques des candidats.

