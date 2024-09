- "Le 'pape de la beauté', Mang, n'exprime aucune intention de prendre sa retraite à l'âge de 75 ans"

Est-il plus réussi en tant qu'homme d'affaires ou en tant que chirurgien ? Werner Mang prend un moment pour réfléchir. "Je dirais que c'est un coup de dés," admet le directeur de la Bodenseeklinik, jetant un coup d'œil à son bureau rempli de photos de célébrités et de sourires joyeux. Qui aurait pu être ses invités dans la salle d'opération ? Le célèbre chirurgien esthétique allemand reste étrangement silencieux.

"C'est encore un sujet sensible," admet-il. À la Bodenseeklinik, les patients utilisent même des identités falsifiées pour améliorer leur apparence dans le secret.

Peu de personnes ont maîtrisé l'art de combiner le charme des stars et la discrétion comme Mang récemment. Avec des commentaires audacieux - que ce soit sur sa spécialité ou la finance publique, la culture de la performance ou le véganisme - il est un régulier des talk-shows, des journaux et de la télévision. Ses photos avec des stars comme Costa Cordalis, Roberto Blanco et Fritz Wepper apparaissent, mais les identités de ses patients célèbres restent pour la plupart spéculatives.

Son clinic à Lindau, offrant une vue à couper le souffle sur le lac de Constance suisse, apparaît régulièrement dans les discussions en tant que destination de luxe pour les amateurs d'image. Mang a transformé le commerce de la beauté en une fortune à sept chiffres - et en lui-même en une célébrité.

À l'occasion de son 75e anniversaire, Mang se remémore une carrière prospère qui a vraiment décollé lorsqu'il, en tant que médecin résident, a redressé le nez d'un acteur nommé Götz George, qui s'était cassé le nez sur le plateau. Il a transformé la Bodenseeklinik en une institution européenne, a acquis d'autres cliniques de beauté, a publié des livres et a rénové des propriétés sur l'île de Lindau.

Toutefois, son ascension n'a pas été sans controverse et revers. Sa chute est venue en 2013 lorsqu'il a été condamné pour avoir causé des lésions corporelles, reçues par le biais d'un Strafbefehl. Il a permis à un chirurgien plastique non agréé de pratiquer seul à la Bodenseeklinik, ce qui était illégal à l'époque.

Bien que Mang affirme qu'aucun patient n'a souffert de cela, il reconnaît son erreur dans l'embauche du médecin non agréé. "J'ai simplement négligé les qualifications," confesse-t-il. À ce moment-là, il supervisait tous les aspects de la Bodenseeklinik - le personnel, les procédures, l'administration, les finances. Son entreprise en pleine croissance était devenue trop importante pour qu'il la gère seul.

Pourtant, il a appris de son erreur, assure-t-il. "Lorsque vous êtes au sommet, vous devez surmonter les revers, mais vous devez vous relever - et continuer." Il a délégué les responsabilités organisationnelles au sein de la clinique à d'autres. Maintenant, il passe la plupart de son temps à traiter les patients et à écourter ses après-midi.

Mais il ne s'imagine pas prendre sa retraite à 75 ans avec un scalpel et une seringue. "La salle d'opération est ma vie," dit-il. "Elle me garde jeune."

Il ne montre aucun signe de tremblement ou de secousse - "les cinq prochaines années seront à fond". Il est déterminé à travailler aussi longtemps qu'il le peut - même si sa fille Gloria semble prête à prendre la relève en tant que directrice de la clinique, membre du conseil d'administration de l'entreprise et fondatrice de sa propre ligne de cosmétiques.

Mang se considère comme un pionnier - les autres divergent.

Lorsque l'on demande à Mang l'impact de Dr. Mang dans son domaine, les opinions divergent largement. Il se considère comme un pionnier dans le monde de la chirurgie esthétique et l'auteur d'ouvrages internationaux de référence. Cependant, la Société allemande de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique (DGPRAEC) exprime un point de vue plus modéré.

"M. Mang ne contribue ni à des avancées ni à des publications dans le domaine médical, ni ne forme de chirurgiens plastiques en Allemagne ou à l'étranger, autant que nous sachions," explique le membre du conseil Nuri Alamuti. "Alex ne peut être décrit comme un pionnier dans ce contexte." La renommée de Mang, suggère Alamuti, est principalement due à sa présence médiatique. Il ne remplit pas les critères pour devenir membre de la société, ajoute-t-il.

Mang balaie de telles critiques d'un haussement d'épaules. "Il y aura toujours des gens jaloux," dit-il en souriant. "C'est comme la politique - vous ne pouvez pas être 'en haut' et aimé de tous." Les associations professionnelles allemandes dans le domaine de la chirurgie plastique sont souvent divisées, ajoute-t-il, donc son exclusion de la DGPRAEC ne le dérange pas. "Le succès parle de lui-même," répond Mang.

"Malgré son exclusion de certaines associations professionnelles, Mang continue de se considérer comme un pionnier dans la chirurgie esthétique."

"Cependant, lorsqu'il est confronté au manque d'avancées ou de publications dans le domaine médical, Mang se contente de le considérer comme de la jalousie et met en avant la force de son propre succès."

