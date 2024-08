Le Panama renvoie 29 Colombiens expatriés par le biais du premier voyage en avion de rapatriement soutenu par les États-Unis.

Trente-trois Colombiens ont été transférés de la ville de Panama à Medellín, en Colombie, comme l'a déclaré le ministre adjoint de la Sécurité du Panama, Luis Felipe Icaza.

Les individus ont été arrêtés avant d'embarquer à bord de l'avion, leurs poignets et chevilles attachés avec des menottes, sous la surveillance des autorités panaméennes de l'immigration. Icaza a affirmé que l'un des individus était affilié au groupe criminel Clan del Golfo.

Le transfert de ces individus a été rendu possible suite à la signature d'un accord de coopération entre les États-Unis et le Panama le 1er juillet, visant à réduire le nombre de migrants clandestins traversant le Panama en direction des États-Unis.

Le mois dernier, le Panama a installé des clôtures barbelées sur plusieurs routes dans la jungle du Darién, un territoire dangereux situé entre le Panama et la Colombie, dans le but de freiner le flux migratoire vers le nord.

Depuis le début de l'année, plus de 230 000 personnes ont traversé le Darién jungle depuis la Colombie pour entrer au Panama. Plus de 8 000 personnes ont emprunté cette route en août seul. Ces chiffres indiquent une baisse d'environ 30 % par rapport à la même période de janvier à août 2023, selon Roger Mojica, directeur de l'agence panaméenne de l'immigration.

Actuellement, le Panama organise uniquement des vols de déportation vers la Colombie. Mojica a révélé que le Panama était également en train d'organiser des vols vers des pays comme l'Équateur et l'Inde, mais pas vers le Venezuela - un pays en crise économique et autoritaire, qui a vu plus de personnes quitter le pays que tout autre pays de la région.

L'accord de coopération entre les États-Unis et le Panama a des implications plus larges, car il vise non seulement à réduire les migrants clandestins se dirigeant vers les États-Unis depuis les Amériques, mais aussi du monde entier.

Malgré les efforts du Panama pour contrôler la migration, il y a encore un nombre significatif de personnes qui tentent de traverser la jungle du Darién, montrant la complexité de la question mondiale de la migration.

